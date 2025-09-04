Edizione n° 5814

4 Settembre 2025

4 Settembre 2025 - ore  08:56

Da Guaccero a Damato. I protagonisti del Premio "Io sono Capitale – Gala della cultura"

LUCERA Da Guaccero a Damato. I protagonisti del Premio “Io sono Capitale – Gala della cultura”

Il brano sarà eseguito dall'Orchestra sinfonica ICO Suoni del Sud diretta dal Maestro Giuseppe Padalino

Da Guaccero a Damato. I protagonisti del Premio "Io sono Capitale - Gala della cultura"

GUACCERO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Settembre 2025
Cultura // Foggia //

Lucera. Saranno 16 gli artisti, musicisti, operatori della cultura, innovatori e giornalisti i protagonisti del Premio “Io sono Capitale di Puglia – Galà della cultura”, in programma presso l’Anfiteatro Augusteo di Lucera sabato 6 settembre a partire dalle ore 20.30.

E quale migliore cornice per la prima esecuzione assoluta della produzione musicale originale “Crocevia di popoli e culture: il grande battito“, ispirata dalla vision di Lucera Capitale Cultura Puglia 2025 e curata dal Maestro Mario Rucci.

Il brano sarà eseguito dall’Orchestra sinfonica ICO Suoni del Sud diretta dal Maestro Giuseppe Padalino e dalla Corale Santa Cecilia don Eduardo Di Giovine diretta dal Maestro Michele Ieluzzi.

Ecco l’elenco completo dei premiati dell’edizione 2025:

–  Cinema e Tv:      Bianca Guaccero

–  Cinema:              Pippo Mezzapesa

–  Teatro:                Gianfranco Berardi, Cosimo Damiano Damato

–  Danza:                 Elisa Barucchieri

–  Letteratura:         Livio Muci (Besa edizioni), Giovanni Turi (Terrarossa edizioni)

–  Musica:               Mario Rucci, Ico Suoni del Sud, Antonio Ciacca, Melos Orchestra 

–  Arte/Pittura/Scultura: Tony Cassanelli, Salvatore Lovaglio

–  Giornalismo:       Mario Prignano, Giacinto Pinto

–  Innovazione:       Fabio Viola

Questo è l’elenco di chi consegnerà i premi:

–  Viviana Matrangola, assessore alla Cultura della Regione Puglia

–  Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia

–  Paolo Ponzio, Presidente di Puglia culture

–  Valentina Romano, direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia

–  Silvia Pellegrini, direttrice Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia

–  Rocco de Franchi, responsabile Comunicazione istituzionale della Regione Puglia

–  Antonio Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia

–  Tony Matarrelli, sindaco di Mesagne, Capitale Cultura Puglia 2023

–  Pierpaolo d’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo, Capitale Cultura Puglia 2024

–  Anita Guarnieri, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province BAT e Foggia

–  Giuseppe Pitta, Sindaco di Lucera, Capitale Cultura Puglia 2025

–  Maria Angela Battista, assessora alla Cultura e Turismo della Città di Lucera

–  Pasquale Gatta, coordinatore di Lucera Capitale Cultura Puglia 2025)

 

A presentare la serata sarà Stefania Benincaso e l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook istituzionali di Regione Puglia e Lucera Capitale Cultura Puglia 2025.

 

 

Il premio.

Quella lucerina è la seconda edizione del premio che celebra i talenti culturali pugliesi. Promosso dalla Capitale della Cultura della Puglia, la Regione Puglia e Puglia Culture, il Galà rende omaggio ad artisti, autori e protagonisti che con la loro creatività – nella musica, nel teatro, nel cinema, nelle arti visive, nella letteratura, nel giornalismo – contribuiscono a raccontare e valorizzare l’anima culturale della nostra terra. Un riconoscimento che diventa festa, incontro e orgoglio di comunità e territorio.

 

La storia.

A settembre 2024, a Monte Sant’Angelo, Capitale della cultura della Puglia 2024, nasce il Galà della cultura regionale.

Con la prima edizione sono stati premiati: Renzo Arbore, Ettore Bassi, Carmine Padula, Pasquale Stafano e Gianni Iorio, Mario Perrotta, Davide Grittani, Nicola Genco, Giovannangelo de Gennaro, i Radiodervish, la Fondazione Le Costantine, Gianna Fratta, Licia Lanera, Paolo Sassanelli, la Fondazione Paolo Grassi (Festival della Valle d’Itria) e l’Orchestra della Notte della Taranta.

 

Nessun campo trovato.