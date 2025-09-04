Edizione n° 5814

BALLON D'ESSAI

DECARO // Avs, chiediamo a Decaro di andare avanti in Puglia
4 Settembre 2025 - ore  08:22

CALEMBOUR

PITBULL // Orrore a Gravina in Puglia: Tequila, la Pitbull smarrita, ritrovata senza vita e seviziata
4 Settembre 2025 - ore  08:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Fatone: “Incendio auto a Manfredonia, colpite diverse autovetture: indagini accertino responsabilità”

MANFREDONIA Fatone: “Incendio auto a Manfredonia, colpite diverse autovetture: indagini accertino responsabilità”

"Si tratta dell’ennesimo atto ignobile che colpisce la nostra comunità, alimentando paura e sfiducia tra i cittadini"

ING. RAFFAELE FATONE

ING. RAFFAELE FATONE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia. “Nella notte Manfredonia è stata nuovamente teatro di un grave episodio di vandalismo: diverse automobili sono state date alle fiamme, tra cui anche quella dell’ex Sindaco Angelo Riccardi al quale esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza”.

Si tratta dell’ennesimo atto ignobile che colpisce la nostra comunità, alimentando paura e sfiducia tra i cittadini. Ora è necessario un segnale forte e concreto da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni competenti, affinché i responsabili vengano individuati e consegnati alla giustizia. La sicurezza e la protezione dei cittadini devono tornare ad essere una priorità assoluta. Manfredonia merita di vivere in un clima di serenità, lontano da atti violenti e intimidatori che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e con il nostro senso di comunità”.

“Confidiamo che le indagini possano portare al più presto alla cattura dei responsabili e ci auguriamo che episodi come questo non si ripetano più”.

Lo dice in una nota l’ingegner Raffaele Fatone, iscritto M5s.

2 commenti su "Fatone: “Incendio auto a Manfredonia, colpite diverse autovetture: indagini accertino responsabilità”"

  2. Questa voce autorevole ormai parla di tutto. Distribuisce sorrisi e solidarietà a destra e sinistra. Va bene tutto. Carta conosciuta. Ah dimenticavo, cosa ha detto in pratica?

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.