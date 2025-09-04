Manfredonia. “Nella notte Manfredonia è stata nuovamente teatro di un grave episodio di vandalismo: diverse automobili sono state date alle fiamme, tra cui anche quella dell’ex Sindaco Angelo Riccardi al quale esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza”.

“Si tratta dell’ennesimo atto ignobile che colpisce la nostra comunità, alimentando paura e sfiducia tra i cittadini. Ora è necessario un segnale forte e concreto da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni competenti, affinché i responsabili vengano individuati e consegnati alla giustizia. La sicurezza e la protezione dei cittadini devono tornare ad essere una priorità assoluta. Manfredonia merita di vivere in un clima di serenità, lontano da atti violenti e intimidatori che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e con il nostro senso di comunità”.

“Confidiamo che le indagini possano portare al più presto alla cattura dei responsabili e ci auguriamo che episodi come questo non si ripetano più”.

Lo dice in una nota l’ingegner Raffaele Fatone, iscritto M5s.