Franco Carraro: "Calciopoli? Tutto nato da un mio errore"

Franco Carraro, storico dirigente sportivo e politico, ripercorre la sua vita tra sport e politica nella Sala delle Fiaccole del Coni, evocando momenti che hanno segnato la storia italiana e internazionale.

Le Olimpiadi di Mosca 1980 restano impresse nella sua memoria: “Il governo ci aveva invitato a non partecipare, ma difendere l’autonomia dello sport era fondamentale. Se avessi ceduto, mi sarei dovuto dimettere”. Nonostante le tensioni politiche, l’Italia conquistò 8 ori, 3 argenti e 4 bronzi, un risultato che Carraro definisce di grande valore considerando le difficoltà del periodo.

Carraro ricorda con orgoglio anche il suo impegno per salvaguardare gli atleti dei gruppi sportivi militari durante il terrorismo degli anni ’70 e ’80, riuscendo a garantire la loro partecipazione grazie al dialogo con le autorità. “La Polizia non aveva pieno sostegno, ma le medaglie avrebbero dato popolarità e consenso”, racconta.

Riflettendo sulla sua carriera, Carraro ammette la responsabilità personale in Calciopoli: “Tutto è nato da un mio grande errore politico nel 2004, quando non sostituii Bergamo e Pairetto come designatori arbitrali. Avrei dovuto farlo e non l’ho fatto. Questo scatenò una serie di eventi che portarono alla crisi del calcio italiano”. Nonostante le accuse, sottolinea di essere stato assolto da ogni addebito, ma l’amarezza rimane.

Carraro parla anche dei momenti sportivi difficili, come il Mondiale in Corea e Giappone 2002, definendolo “un fallimento totale” nella gestione del ritiro e della scelta del ct Trapattoni. “Se Vieri avesse segnato nel finale, non ci ricorderemmo neanche dell’arbitro”.

Sul futuro della Nazionale, Carraro esprime fiducia: “Gattuso è un allenatore serio e motivato, ma il vero problema è creare l’alchimia in pochi giorni. Dopo il Mondiale, pensai a Vialli ct, sarebbe stato perfetto, ma purtroppo non ci furono le condizioni”.

Riguardo al Milan e alla Serie A, Carraro loda Allegri e Tare e auspica il ritorno di Galliani, definendolo parte integrante della storia rossonera: “Scaroni è valido, ma Galliani è entusiasmo puro per i tifosi”.

Infine, sulla sua recente candidatura alla presidenza del Coni, Carraro chiarisce: “Mi sono candidato per garantire la continuità amministrativa dell’ente. Non era facile, ma era necessario”.

A 85 anni, Carraro riflette sulla sua lunga carriera con ironia e consapevolezza: “Sono stato precoce e ho occupato molti spazi, ma ho sempre fatto il mio. Critiche? Normali. Ora comprendo chi si sorprende ancora della mia presenza attiva”.

