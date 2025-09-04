Sanitàservice e il nodo assunzioni: l’USB denuncia opacità e chiede trasparenza

Il caso delle assunzioni tramite agenzie interinali in Sanitàservice continua a scuotere la sanità foggiana. Dopo le recenti dichiarazioni del direttore generale dell’ASL di Foggia, Vincenzo Nigri, l’Unione Sindacale di Base ha diffuso una nota durissima con cui respinge ogni tentativo di minimizzare o spostare le responsabilità su soggetti esterni, come l’agenzia Randstad.

Secondo l’USB, l’idea che le assunzioni non abbiano alcun legame con l’ASL o con Sanitàservice rappresenta una “grave mistificazione della realtà”. Al contrario – sostiene il sindacato – proprio le irregolarità denunciate dimostrerebbero un sistema di reclutamento senza controlli adeguati, dove il merito rischia di essere sostituito da logiche discrezionali, con possibili derive clientelari.

A confermare le preoccupazioni c’è lo stesso ruolo dell’agenzia interinale Randstad, che ha precisato di non avere obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale ai candidati. Di conseguenza, l’accesso al lavoro pubblico avverrebbe senza le verifiche minime previste dalla legge. “Perché – si chiede l’USB – solo oggi si pretende l’autocertificazione, e perché la si controlla soltanto adesso?”.

Il sindacato ricorda che il problema non nasce oggi, ma da quando le direzioni aziendali hanno iniziato a ricorrere sistematicamente alle agenzie interinali. Un meccanismo che, a differenza di quanto avviene in altre Sanitàservice regionali, permetterebbe di assumere “chi si vuole”, senza bandi, graduatorie pubbliche e verifiche preventive.

Le dichiarazioni di apprezzamento rivolte dal direttore generale al dirigente sindacale USB sono bollate come una “polpetta avvelenata”, cioè un tentativo di riconoscere meriti all’organizzazione per mascherare, in realtà, la propria responsabilità amministrativa e politica. Un’operazione che, secondo l’USB, rischia anche di esporre i rappresentanti sindacali, trasformandoli in bersagli facili.

La battaglia del sindacato è netta: no alle agenzie interinali nel pubblico impiego, anche per contratti a breve termine. L’unica strada percorribile, afferma l’USB, è quella delle procedure pubbliche, trasparenti e controllate, a tutela dei lavoratori e dei cittadini.

La vertenza, rilanciata anche dai media locali, si concentra su tre richieste precise:

la revoca immediata del ricorso alle agenzie interinali;

la pubblicazione trasparente dei criteri e delle modalità di assunzione;

il rispetto della legalità e della meritocrazia, con controlli reali sui requisiti dei candidati.

La mancata applicazione di questi punti, avverte l’USB, sarebbe la dimostrazione di una “chiara incapacità gestionale” delle direzioni di ASL e Sanitàservice.

Nella nota, il sindacato sottolinea inoltre il ruolo positivo che le società in house hanno avuto negli anni, consentendo di sottrarre migliaia di lavoratori al precariato e garantendo al contempo servizi efficienti ed economicamente sostenibili. Un patrimonio che, secondo l’USB, non può essere compromesso da pratiche opache o da scorciatoie contrattuali.

Infine, l’organizzazione sindacale chiama in causa direttamente la Regione Puglia. Il silenzio dell’assessore alla Sanità è definito “assordante” e viene sollecitato un incontro urgente per aprire un dibattito “serio e trasparente” sulla legalità nei processi di assunzione all’interno della sanità pubblica.

La vertenza, dunque, è tutt’altro che chiusa. Per l’USB si tratta di una battaglia di principio, destinata a continuare fino a quando non verranno ripristinate regole certe, trasparenti e rispettose della legge.