Home // Manfredonia // Incendi dolosi a Manfredonia, Marasco (Lega): “Chiesto un Consiglio Comunale sulla sicurezza”

SICUREZZA Incendi dolosi a Manfredonia, Marasco (Lega): “Chiesto un Consiglio Comunale sulla sicurezza”

L’ennesimo episodio di incendio doloso che, oltre a colpire direttamente il proprietario del veicolo, alimenta un clima di tensione e preoccupazione nella comunità

Giuseppe Marasco - ph Saverio de Nittis

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

Ancora un’auto data alle fiamme nella notte a Manfredonia. L’ennesimo episodio di incendio doloso che, oltre a colpire direttamente il proprietario del veicolo, alimenta un clima di tensione e preoccupazione nella comunità. Questa volta la vittima è l’ex sindaco Angelo Riccardi, a cui è stata incendiata l’auto.

Sul caso interviene il capogruppo consiliare della Lega Salvini Premier Manfredonia, Giuseppe Marasco, che esprime solidarietà a Riccardi e condanna fermamente l’episodio:

“Gli incendi dolosi rappresentano un rischio concreto per la sicurezza pubblica e la qualità della vita dei nostri cittadini. Non possiamo permettere che simili episodi criminosi continuino a verificarsi nella nostra città nell’indifferenza generale. Esprimo la mia vicinanza ad Angelo Riccardi per il grave gesto subito.”

Marasco sottolinea come le indagini svolte finora non abbiano prodotto risultati significativi, invitando le Autorità ad un impegno più incisivo:

“Chiediamo indagini approfondite e aggiornamenti concreti sull’attività investigativa. La città ha bisogno di risposte e di azioni forti contro la criminalità.”

Il consigliere propone inoltre un piano straordinario di sicurezza per Manfredonia, che includa:

  • aumento della sorveglianza notturna nelle aree più colpite,
  • installazione di telecamere nei punti sensibili,
  • una maggiore collaborazione con la comunità per raccogliere informazioni utili a prevenire nuovi episodi.

Infine, l’esponente della Lega annuncia una richiesta formale:

“Con urgenza chiedo la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico sulla sicurezza, con la partecipazione del Prefetto di Foggia e della Commissione Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Manfredonia non può restare sola di fronte alla criminalità organizzata: è necessario un impegno concreto e unitario per garantire la sicurezza dei cittadini.”

2 commenti su "Incendi dolosi a Manfredonia, Marasco (Lega): “Chiesto un Consiglio Comunale sulla sicurezza”"

  1. Che dirà il Prefetto… cose che avvengono in ogni dove, quindi normalità, come ebbe a dire per il caso Foggia.

