Luigi Mangione, accusato di omicidio, diventa modello inconsapevole su Shein: la foto era generata con l'IA

Luigi Mangione, accusato di omicidio, diventa modello inconsapevole su Shein: la foto era generata con l’IA

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
4 Settembre 2025
Stato news //

Luigi Mangione, accusato di omicidio, diventa modello inconsapevole su Shein: la foto era generata con l’IA

Il colosso della moda low cost Shein è finito nella bufera dopo che sul suo sito è apparsa l’immagine di un modello con le fattezze di Luigi Mangione, 27 anni, giovane di origine italiana attualmente detenuto a New York con l’accusa di aver ucciso l’amministratore delegato di UnitedHealthCare, Brian Thompson.

Lo scatto, che lo ritrae con una camicia bianca a maniche corte, è stato utilizzato per promuovere un capo venduto a poco più di 10 dollari. La foto è diventata immediatamente virale sui social, contribuendo al rapido “sold out” dell’articolo. Poche ore dopo l’esplosione del caso, Shein ha rimosso l’immagine e annunciato l’apertura di un’indagine interna.

L’immagine e i sospetti sull’intelligenza artificiale

Secondo analisi indipendenti, la fotografia non sarebbe autentica, ma generata o manipolata tramite intelligenza artificiale. La BBC, utilizzando uno strumento di riconoscimento facciale, ha riscontrato una somiglianza del 99,9% tra l’immagine apparsa su Shein e una foto reale di Mangione scattata durante un’udienza in tribunale.

L’esperto di IA generativa Henry Ajder ha evidenziato diversi indizi: illuminazione innaturale, texture della pelle non uniforme, un artefatto visibile sull’avambraccio destro e una mano con dita mal segmentate, tipici segnali di una manipolazione digitale.

La replica di Shein

In una nota ufficiale, un portavoce del marchio ha precisato:

“L’immagine in questione è stata fornita da un venditore terzo ed è stata rimossa immediatamente dopo la scoperta. Shein ha standard rigorosi per tutti i prodotti pubblicati sulla piattaforma. Stiamo conducendo un’indagine approfondita, rafforzando i processi di monitoraggio e prenderemo provvedimenti nei confronti del venditore in linea con le nostre politiche”.

La reazione del web: tra ironia e indignazione

La vicenda ha suscitato incredulità e critiche. “Shein che usa immagini AI di Luigi Mangione sul loro sito per fare da modello ai vestiti è davvero diabolicamente assurdo”, ha commentato un utente su X. Un altro ha aggiunto: “La moda è completamente impazzita”, mentre c’è chi ha accusato i venditori di essere pronti a qualsiasi trovata pur di attirare l’attenzione.

Il caso si inserisce in un dibattito sempre più acceso sull’uso dell’intelligenza artificiale nel mondo della moda e della comunicazione, dopo episodi che hanno coinvolto persino riviste come Vogue e personalità pubbliche come la principessa Kate, finite al centro di polemiche per immagini manipolate o generate digitalmente.

Il processo a carico di Mangione

Mangione, arrestato lo scorso dicembre, si è dichiarato non colpevole delle accuse federali che includono omicidio e stalking. Secondo i pubblici ministeri, avrebbe ucciso Brian Thompson davanti a un hotel di Manhattan con diversi colpi di arma da fuoco. Il processo è in programma nei prossimi mesi e, in caso di condanna, i procuratori hanno già annunciato che chiederanno la pena di morte.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Nessun campo trovato.