Edizione n° 5814

BALLON D'ESSAI

DECARO // Avs, chiediamo a Decaro di andare avanti in Puglia
4 Settembre 2025 - ore  08:22

CALEMBOUR

PITBULL // Orrore a Gravina in Puglia: Tequila, la Pitbull smarrita, ritrovata senza vita e seviziata
4 Settembre 2025 - ore  08:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Malore al mercato di Mattinata, uomo soccorso e trasferito d’urgenza a San Giovanni Rotondo

MATTINATA Malore al mercato di Mattinata, uomo soccorso e trasferito d’urgenza a San Giovanni Rotondo

Il signore, secondo le prime ricostruzioni, si è accasciato a terra riportando un trauma facciale a seguito della caduta. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, supportati anche dall’elisoccorso.

Malore al mercato di Mattinata, uomo soccorso e trasferito d’urgenza a San Giovanni Rotondo

Malore al mercato di Mattinata, uomo soccorso e trasferito d’urgenza a San Giovanni Rotondo

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
4 Settembre 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Mattinata (Foggia) – Momenti di paura questa mattina al mercato cittadino, dove un uomo del 1954, in vacanza a Mattinata, è stato colpito da un improvviso malore.

Il signore, secondo le prime ricostruzioni, si è accasciato a terra riportando un trauma facciale a seguito della caduta. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, supportati anche dall’elisoccorso.

Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Non si esclude la possibilità di una piccola emorragia cerebrale, che sarà valutata tramite esami clinici.

L’episodio, avvenuto davanti a numerosi presenti, ha destato forte apprensione tra cittadini e visitatori del mercato.

1 commenti su "Malore al mercato di Mattinata, uomo soccorso e trasferito d’urgenza a San Giovanni Rotondo"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.