Malore al mercato di Mattinata, uomo soccorso e trasferito d’urgenza a San Giovanni Rotondo

Mattinata (Foggia) – Momenti di paura questa mattina al mercato cittadino, dove un uomo del 1954, in vacanza a Mattinata, è stato colpito da un improvviso malore.
Il signore, secondo le prime ricostruzioni, si è accasciato a terra riportando un trauma facciale a seguito della caduta. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, supportati anche dall’elisoccorso.
Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Non si esclude la possibilità di una piccola emorragia cerebrale, che sarà valutata tramite esami clinici.
L’episodio, avvenuto davanti a numerosi presenti, ha destato forte apprensione tra cittadini e visitatori del mercato.
Sindaco xchè non si valuta un elisuperfice?
Grazie