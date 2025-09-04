Edizione n° 5813

Home // Manfredonia // Manfredonia, incendio auto Riccardi. La Marca: “Dobbiamo unire le nostre forze”

INCENDIO Manfredonia, incendio auto Riccardi. La Marca: “Dobbiamo unire le nostre forze”

Solidarietà dall'amministrazione comunale ad Angelo Riccardi, ex sindaco della città, e ad altri cittadini vittime di un atto vile e criminale

Manfredonia, incendio auto Riccardi. La Marca: "Dobbiamo unire le nostre forze"

Incendio auto Angelo Riccardi - Fonte Immagine: Facebook, Domenico La Marca - Sindaco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

Solidarietà ad Angelo Riccardi, ex sindaco della città, e ad altri cittadini vittime di un atto vile e criminale. A esprimerla è l’Amministrazione comunale, che condanna fermamente l’episodio e ribadisce la necessità di un impegno costante contro la criminalità.

Quanto accaduto dimostra che c’è ancora molto da fare perché non venga uccisa la speranza nella nostra città – si legge nella nota –. Qualcuno cerca di inquinare la narrazione positiva che stiamo costruendo, intimorendo una comunità che vuole rialzare la testa. Ma non ci fermerà la paura.”

L’Amministrazione sottolinea l’importanza della coesione sociale: “Continueremo a costruire quel ‘noi’ che si ribella all’indifferenza e alla rassegnazione”.

Il messaggio si conclude con un richiamo alle parole di don Luigi Ciotti, pronunciate lo scorso mese: “Dobbiamo unire le nostre forze e sentirci responsabili per diventare una forza etica, sociale, culturale e politica al servizio del bene comune”.

Lo riporta su Facebook, Domenico La Marca – Sindaco.

  1. Le nostre forze di che si ricorda che l ex sindaco Riccardo all epoca sindaco il comune era stato sciolto x mafia qua il problema che ormai Manfredonia è una città ormai allo sbando

