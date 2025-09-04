Manfredonia, incendio auto Riccardi. La Marca: "Dobbiamo unire le nostre forze"

Solidarietà ad Angelo Riccardi, ex sindaco della città, e ad altri cittadini vittime di un atto vile e criminale. A esprimerla è l’Amministrazione comunale, che condanna fermamente l’episodio e ribadisce la necessità di un impegno costante contro la criminalità.

“Quanto accaduto dimostra che c’è ancora molto da fare perché non venga uccisa la speranza nella nostra città – si legge nella nota –. Qualcuno cerca di inquinare la narrazione positiva che stiamo costruendo, intimorendo una comunità che vuole rialzare la testa. Ma non ci fermerà la paura.”

L’Amministrazione sottolinea l’importanza della coesione sociale: “Continueremo a costruire quel ‘noi’ che si ribella all’indifferenza e alla rassegnazione”.

Il messaggio si conclude con un richiamo alle parole di don Luigi Ciotti, pronunciate lo scorso mese: “Dobbiamo unire le nostre forze e sentirci responsabili per diventare una forza etica, sociale, culturale e politica al servizio del bene comune”.

Lo riporta su Facebook, Domenico La Marca – Sindaco.