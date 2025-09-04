Edizione n° 5814

BALLON D'ESSAI

DECARO // Avs, chiediamo a Decaro di andare avanti in Puglia
4 Settembre 2025 - ore  08:22

CALEMBOUR

PITBULL // Orrore a Gravina in Puglia: Tequila, la Pitbull smarrita, ritrovata senza vita e seviziata
4 Settembre 2025 - ore  08:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia potenzia il personale comunale: previsti nuovi ingressi

PERSONALE Manfredonia potenzia il personale comunale: previsti nuovi ingressi

Il Comune di Manfredonia punta a rafforzare l’organico comunale dopo anni di difficoltà che hanno impedito l’assunzione di circa 70 unità

Manfredonia potenzia il personale comunale: previsti nuovi ingressi

Manfredonia potenzia il personale - Fonte Immagine: Facebook, Comune di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia punta a rafforzare l’organico comunale dopo anni di difficoltà che hanno impedito l’assunzione di circa 70 unità, escluse le stabilizzazioni degli extra organico.

Con il nuovo piano assunzionale 2025, approvato su proposta dell’assessora Sara Delle Rose, sono previste circa trenta nuove assunzioni. Contestualmente, grazie alla collaborazione con la Provincia di Foggia, è già stata attivata l’entrata di due istruttori amministrativi, per rispondere in tempi rapidi alle esigenze della macchina comunale.

Il sindaco Domenico La Marca ha sottolineato come la priorità dell’amministrazione sia garantire efficienza e qualità dei servizi ai cittadini, ringraziando il presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti per il sostegno e la collaborazione.

L’assessora Sara Delle Rose ha evidenziato l’impegno dell’ente nell’utilizzare ogni strumento possibile per rafforzare l’organico e migliorare gli standard dei servizi pubblici, riconoscendo il lavoro sinergico tra uffici comunali e provinciali.

Questo passo rappresenta un segnale concreto della volontà dell’amministrazione di potenziare la capacità operativa del Comune e garantire maggiore efficienza agli utenti.

Lo riporta su Facebook, Comune di Manfredonia.

2 commenti su "Manfredonia potenzia il personale comunale: previsti nuovi ingressi"

  2. Sindaco, perché non scendi un attimo negli uffici della C & C dell’ufficio tributi per vedere il CASINO che ogni giorno c’è, e dove i cittadini ONESTI devono perdere giornate di lavoro per rettificare CARTELLE TARI ERRATE, nonostante le dichiarazioni effettuate ANNUALMENTE.
    Fanno bene quelli che non pagano, per non entrare in un sistema ESTORSIVO LEGALE.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.