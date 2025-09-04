Manfredonia potenzia il personale comunale: previsti nuovi ingressi

Il Comune di Manfredonia punta a rafforzare l’organico comunale dopo anni di difficoltà che hanno impedito l’assunzione di circa 70 unità, escluse le stabilizzazioni degli extra organico.

Con il nuovo piano assunzionale 2025, approvato su proposta dell’assessora Sara Delle Rose, sono previste circa trenta nuove assunzioni. Contestualmente, grazie alla collaborazione con la Provincia di Foggia, è già stata attivata l’entrata di due istruttori amministrativi, per rispondere in tempi rapidi alle esigenze della macchina comunale.

Il sindaco Domenico La Marca ha sottolineato come la priorità dell’amministrazione sia garantire efficienza e qualità dei servizi ai cittadini, ringraziando il presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti per il sostegno e la collaborazione.

L’assessora Sara Delle Rose ha evidenziato l’impegno dell’ente nell’utilizzare ogni strumento possibile per rafforzare l’organico e migliorare gli standard dei servizi pubblici, riconoscendo il lavoro sinergico tra uffici comunali e provinciali.

Questo passo rappresenta un segnale concreto della volontà dell’amministrazione di potenziare la capacità operativa del Comune e garantire maggiore efficienza agli utenti.

Lo riporta su Facebook, Comune di Manfredonia.