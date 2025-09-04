Il chiostro comunale gremito, un silenzio carico di emozione, e una comunità che ha scelto di esserci davvero. Ieri, a Manfredonia, si è tenuto l’incontro pubblico per la presentazione del progetto artistico dedicato a Giusy Potenza, la giovane di 14 anni brutalmente uccisa nel 2004. Un momento di memoria, ascolto e confronto che ha visto la partecipazione di istituzioni, associazioni, scuole, familiari e cittadini.

L’iniziativa nasce da un’idea dell’avvocata Innocenza Starace, legale della famiglia Potenza e prende forma grazie alla sensibilità dell’artista Raffaella Fariello, che realizzerà un murales sul muro dell’Istituto Magistrale Roncalli di Manfredonia, lo stesso frequentato da Giusy. “Non è un caso che sia proprio quel muro – ha detto la. Starace – lì ogni ragazza potrà vedere nel volto di Giusy una compagna, un’amica, e trovare la forza di far sentire la propria voce.” Inoltre l’avvocata di fiducia della famiglia di Giusy, ha voluto sottolineare che il murales non è solo un’opera artistica, ma l’inizio di un percorso collettivo. “Giusy non deve essere ricordata soltanto per la sua tragica fine – ha detto – ma per il messaggio potente che la sua storia vuole trasmettere: quello di non restare in silenzio, di riconoscere la violenza e di reagire.”

Commovente l’intervento del nonno Francesco Rignanese presente all’evento con Lucia Potenza, zia di Giusy. Nonno Francesco ha ricordato la nipote con parole struggenti: “Giusy era tutto per me, il mio cuore. Come una figlia. Per lei sarebbe bello dedicare anche un giardino, dove posso andare a curare i fiori”. Un dolore amplificato dalla perdita della madre di Giusy, scomparsa poco dopo la tragedia, travolta da un dolore troppo crudele e atroce.

Durante la serata, moderata con empatia da Stefania Consiglia Troiano, si sono susseguiti interventi significativi: dalla giudice Mariangela Carbonelli, che ha sottolineato con fermezza come tragedie come quella di Giusy rappresentino una sconfitta collettiva, il fallimento di un’intera società nel proteggere i più fragili, alla giornalista Michela Magnifico, che ha condiviso con il pubblico il ricordo vivido e doloroso di quei tragici momenti vissuti in prima persona sul luogo dell’assassinio di Giusy.

Importanti anche le voci del mondo scolastico, con Luigi Talienti, dirigente dell’Istituto Alberghiero “Michele Lecce” e Michelina Quitadamo, che hanno discusso strategie educative per sensibilizzare i giovani. Il garante per la disabilità Vincenzo Di Staso ha offerto un ritratto delicato e affettuoso di Giusy, ricordandola come una ragazza bellissima, solare, che attirava su di sé anche gelosie. Di Staso ha sottolineato con forza che questa tragedia non deve restare solo un ricordo doloroso, ma diventare un punto di partenza: un’occasione per la comunità di restare unita, vigilante e determinata nel combattere ogni forma di violenza sulle donne.

Presenti all’evento Domenico Di Candia e Tina Prencipe, presidente e vice presidente della Fenice Aps, Maria Grazia Prencipe, presidente dell’Anffas e le responsabili della Casa Famiglia Speranza, che collaboreranno alla realizzazione del murales. Alcuni dei loro ragazzi e delle loro ragazze sono intervenuti con riflessioni e dediche molto significativi e amorevoli.

L’avvocata Starace ha annunciato che alla cerimonia di inaugurazione, prevista per il 19 settembre, sarà presente anche Michela, sorella di Giusy, che vive fuori città.

Uno dei momenti più intensi e commoventi della serata è stato la visione del video dedicato a Giusy, frutto di una profonda sinergia artistica ed emotiva. Il testo e l’interpretazione sono stati curati da Stefania Consiglia Troiano, che ha saputo dare voce alla speranza e alla memoria e le illustrazioni e il montaggio portano la firma di Raffaella Fariello, capace di trasformare emozioni in immagini delicate e penetranti.

Durante l’evento la talentuosa artista sipontina Angela Quitadamo ha donato alla Starace una scultura raffigurante una mano che accoglie un bambino: “La mano della comunità che deve proteggere e accarezzare.”

La serata si è conclusa con la presentazione della mostra fotografica “Ritratti di resistenza” di Leo Guerra, un progetto che invita a guardare, ascoltare e riflettere per dire basta alla violenza sulle donne.

Per la parte tecnica si ringrazia l’associazione La Fenice e il suo presidente Domenico Di Candia e per le fotografie Ernesto Ardò.