Manfredonia. Un sospiro di sollievo: paziente SLA ottiene comunicatore oculare grazie all’impegno della comunità e di StatoQuotidiano

Manfredonia, 04 settembre 2025. Dopo un percorso lungo e complesso tra burocrazia e ritardi, una famiglia di Manfredonia ha finalmente ottenuto il comunicatore oculare per la madre, affetta da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Uno strumento fondamentale, che restituisce dignità e qualità di vita, reso possibile anche grazie alla mobilitazione nata attorno al caso attraverso le pagine di Stato Quotidiano.

A raccontare la vicenda è stata Maria, figlia della paziente, che in un videomessaggio ha voluto esprimere la propria gratitudine alla redazione e al direttore di StatoQuotidiano.it, Giuseppe de Filippo, per aver dato voce alla loro richiesta.

«Qualche tempo fa – ha spiegato – avevamo raccontato la nostra situazione su StatoQuotidiano perché purtroppo le procedure burocratiche sono lunghe e complesse. Grazie al vostro articolo siamo riusciti a sollecitare, sensibilizzare e soprattutto a ottenere finalmente il comunicatore oculare».

Lo strumento, indispensabile per i pazienti affetti da SLA che non hanno più possibilità di comunicare verbalmente, consente di interagire con il mondo esterno attraverso i movimenti oculari. Per la famiglia rappresenta una svolta tanto attesa, frutto di un lavoro di sensibilizzazione che ha coinvolto non solo i media, ma anche le istituzioni.

Maria ha infatti voluto ringraziare anche la commissione straordinaria che ha seguito il caso con attenzione e costanza:

«Un ringraziamento sincero va anche alla commissione straordinaria che ci ha sostenuto in ogni passo, non lasciandoci mai sole, e a chi ci ha messo in contatto con loro».

La vicenda diventa così emblema di una difficoltà condivisa da molte famiglie italiane, costrette a scontrarsi con tempi e procedure poco compatibili con le necessità impellenti di chi vive quotidianamente la malattia. Ma rappresenta anche un segnale di speranza: dimostra che la collaborazione tra cittadini, istituzioni e media può portare a risultati concreti e migliorare la vita delle persone.

«Grazie di cuore a tutti – ha concluso Maria – e spero che in futuro si evitino questi problemi. Nessuno dovrebbe affrontare una malattia così devastante dovendo anche lottare contro la burocrazia».