Provincia di Foggia, Nobiletti va allo scontro sul rendiconto 2024. Annunciato ricorso al TAR

Un inatteso scontro istituzionale scuote Palazzo Dogana. Il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, ha deliberato il 2 settembre di ricorrere al Tar Puglia contro il Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, e il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, contestando la mancata nomina di un commissario ad acta per l’approvazione del rendiconto di gestione 2024.

Il provvedimento segna un vero e proprio incidente istituzionale tra la Provincia e l’Ufficio Territoriale del Governo, due enti distanti meno di cento metri, ma ora su posizioni contrapposte.

Il contesto politico e amministrativo

Il rendiconto 2024, già respinto due volte il 17 aprile e l’1 agosto, non ha mai ricevuto il via libera dal Consiglio provinciale. Nobiletti ha perso la maggioranza dopo la rottura con PD e CON, che avevano chiesto le sue dimissioni.

In assenza di un accordo politico, il presidente ha chiesto formalmente al Prefetto, tramite due PEC, la nomina di un commissario ad acta per approvare il bilancio al posto del Consiglio. La Prefettura ha però risposto negativamente, motivando il diniego con il fatto che la Legge Del Rio e il TUEL non prevedono la nomina di un commissario in questi casi.

Le ragioni del ricorso

Nobiletti contesta il diniego, giudicandolo non sufficientemente motivato, e cita una sentenza del Consiglio di Stato che confermerebbe la validità dell’art. 19, comma 4, del Regio Decreto n. 383 del 3 marzo 1934, attribuendo al Prefetto il potere di commissariare in situazioni analoghe.

Il mancato via libera al bilancio, secondo la delibera, ha bloccato le attività amministrative della Provincia, compromettendo la gestione economico-finanziaria e configurando una grave irregolarità contabile, come evidenziato dalla Corte dei Conti. Senza l’approvazione del rendiconto, infatti, non possono essere effettuate assunzioni, riconoscimenti di debiti fuori bilancio né trasferimenti statali.

La battaglia legale

A luglio, Nobiletti aveva inviato un’ulteriore richiesta alla Prefettura, rimasta senza risposta. Ora il ricorso al Tar Puglia chiede di ordinare la nomina di un commissario ad acta. La difesa della Provincia è affidata all’avvocato Antonio Leonardo Deramo, esperto in affidamenti esterni.

Il contenzioso, se accolto, potrebbe comportare spese fino a 70mila euro per l’Ente, evidenziando la posta in gioco in questa complessa disputa istituzionale.

Lo riporta retegargano.it.