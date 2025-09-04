Il gioco d’azzardo è un fenomeno in forte crescita in tutto il mondo. Anche in Italia, così come a Foggia e provincia, i dati parlano sì di gioco fisico ma anche di una forte diffusione del gioco online. Capiamo insieme qual è la spesa pro capite nella zona.

Parlare di gioco d’azzardo come di economia rilevante nel nostro paese è un dato di fatto e la forte diffusione del gioco digitale ha reso piattaforme e siti ancora più popolari con un incremento evidente della spesa complessiva, ben distribuita tra rete fisica e piattaforme e applicazioni (in grande crescita). Proprio per questa ragione, soprattutto, per i giocatori meno esperti è bene informarsi e visitare i siti di casinò che secondo iGaming.com meritano di essere classificati come migliori casinò in Italia. Qual è, dunque, la situazione a Foggia e qual è la spesa pro capite nella provincia?

I numeri ufficiali parlano di una Puglia sopra la media italiana con una media pro capite di circa 2130 euro l’anno (con 1407 euro per il gioco online e il restante per il gioco fisico). In provincia di Foggia, però, la situazione è ancora più interessante con alcuni comuni, come San Severo, in cui si arriva a quasi 5000 euro di spesa online, una media che è tra le più elevate in Italia. A Peschici si arriva, addirittura, a più di 5000 euro annui posizionando la cittadina del Gargano nella top ten italiana. Questa è una terra di contraddizioni, in cui da una parte c’è il Sanremo al Sud e dall’altra la voglia di evadere tentando la fortuna.

Qual è la spesa complessiva in Puglia?

Con gli algoritmi che ormai aiutano nel gioco e con sempre maggiore curiosità per il gioco in generale, è evidente che analizzare la spesa per il gioco è diventato importante per l’economia del nostro paese. Talmente tanto che Federconsumatori e Agenzia Dogane e Monopoli, ogni anno, stilano uno studio molto dettagliato che divide la spesa per regioni e poi per città.

In Puglia, che è quella che ci interessa, c’è una enorme incidenza del gioco d’azzardo con circa 12 miliardi di euro spesi in un anno. La crescita del gioco online, poi, è molto forte: si è passati dal 1000 euro pro capite nel 2020 a circa 2000 euro nel 2024, con un aumento bomba di circa il 50%. Nelle province, vediamo Taranto con una media di circa 3000 euro a persona mentre Bari e Foggia si assestano sui 2000 euro con punte, come abbiamo visto nel foggiano, ad alta diffusione.

Si possono analizzare tanti elementi che portino a spese così elevate, non solo economici ma anche sociali e si analizzano grazie a iniziative come la Consulta Provinciale della legalità che si è tenuta qualche mese fa a Manfredonia. Questi sono paesi del sud, probabilmente un po’ isolati, con poco divertimento, non hanno grande socialità, non ci sono sale scommesse o giochi e, quindi, il giocatore utilizza il digitale per svagarsi anche in maniera eccessiva. Certo, stiamo andando solo sui numeri, non sapendo né quale sia la disponibilità del giocatore e se può permettersi di giocare forte. Nell’eventualità, comunque, la situazione dovesse sfuggire di mano, sono tante le campagne di sensibilizzazione che ogni sito legale porta con sé. Tra queste, l’autoesclusione dal gioco per un periodo determinato di tempo può essere, nei casi estremi, molto importante per riacquistare serenità e salute mentale. (nota stampa).