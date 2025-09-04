Sanità pugliese in crescita. Piemontese: "Riconoscimento frutto di un impegno collettivo"

La Puglia si conferma tra le Regioni italiane più virtuose nel garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, ottenendo il decimo posto nazionale e registrando un miglioramento di due posizioni rispetto all’anno precedente.

Secondo i dati elaborati da Gimbe su fonti ufficiali del Ministero della Salute, la Regione supera gli standard fissati in tutte le aree di assistenza. Un risultato che, come sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Piemontese, rappresenta “un riconoscimento importante, frutto di un impegno collettivo che conferma la crescita del nostro sistema sanitario”.

L’assessore evidenzia la necessità di rafforzare i servizi territoriali, innovare i modelli organizzativi e soprattutto potenziare il personale sanitario, “perché sono le donne e gli uomini della sanità la chiave per aumentare le prese in carico, ridurre le attese e rendere più accessibili i servizi”.

In un contesto nazionale segnato da sottofinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale e difficoltà nel reperire medici, in particolare nei settori dell’emergenza-urgenza e nelle aree interne, la Puglia emerge come una delle poche regioni del Mezzogiorno a rispettare pienamente i parametri richiesti.

“Questo risultato è motivo di orgoglio – conclude Piemontese – ma ci ricorda anche che è indispensabile continuare a investire in equità e accessibilità, trasformando i numeri in qualità reale dell’assistenza per i cittadini pugliesi”.