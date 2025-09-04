Edizione n° 5813

DECARO // Avs, chiediamo a Decaro di andare avanti in Puglia
4 Settembre 2025 - ore  08:22

CALEMBOUR

PITBULL // Orrore a Gravina in Puglia: Tequila, la Pitbull smarrita, ritrovata senza vita e seviziata
4 Settembre 2025 - ore  08:56

Sanità pugliese in crescita. Piemontese: "Riconoscimento frutto di un impegno collettivo"

CRESCITA Sanità pugliese in crescita. Piemontese: “Riconoscimento frutto di un impegno collettivo”

La Puglia si conferma tra le Regioni italiane più virtuose nel garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, ottenendo il decimo posto nazionale

Sanità pugliese in crescita. Piemontese: "Riconoscimento frutto di un impegno collettivo"

Michele Emiliano e Raffaele Piemontese

Michele Emiliano e Raffaele Piemontese

4 Settembre 2025
Foggia // Medicina //

La Puglia si conferma tra le Regioni italiane più virtuose nel garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, ottenendo il decimo posto nazionale e registrando un miglioramento di due posizioni rispetto all’anno precedente.

Secondo i dati elaborati da Gimbe su fonti ufficiali del Ministero della Salute, la Regione supera gli standard fissati in tutte le aree di assistenza. Un risultato che, come sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Piemontese, rappresenta “un riconoscimento importante, frutto di un impegno collettivo che conferma la crescita del nostro sistema sanitario”.

L’assessore evidenzia la necessità di rafforzare i servizi territoriali, innovare i modelli organizzativi e soprattutto potenziare il personale sanitario, “perché sono le donne e gli uomini della sanità la chiave per aumentare le prese in carico, ridurre le attese e rendere più accessibili i servizi”.

In un contesto nazionale segnato da sottofinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale e difficoltà nel reperire medici, in particolare nei settori dell’emergenza-urgenza e nelle aree interne, la Puglia emerge come una delle poche regioni del Mezzogiorno a rispettare pienamente i parametri richiesti.

“Questo risultato è motivo di orgoglio – conclude Piemontese – ma ci ricorda anche che è indispensabile continuare a investire in equità e accessibilità, trasformando i numeri in qualità reale dell’assistenza per i cittadini pugliesi”.

1 commenti su "Sanità pugliese in crescita. Piemontese: “Riconoscimento frutto di un impegno collettivo”"

  1. Che c’è di virtuoso nello stare al decimo posto in Italia…mah…
    Io per avere ,nella provincia di foggia, una visita specialistica devo aspettare anni..
    Che virtuosismo c’è in questo?
    Come sempre la fansita’ regna sovrana nelle istituzioni..
    O forse parlava che nel barese tutto va a gonfie vele?
    Forse li dove abita il sig.Emiliano e tutto “virtuoso”..

