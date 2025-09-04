“Schermi” in piazza Mercato: Saurino e Lamanna inaugurano il cine-furgone

Piazza Mercato è pronta a trasformarsi in una sala cinematografica all’aperto. È in quell’area, infatti, che si inaugura la tappa foggiana di “Schermi Cinema Multipiazza”, la rassegna promossa dall’associazione Divina Mania, organizzata con l’amministrazione comunale e inserita dall’assessorato alla Cultura nel cartellone di Foggia Estate. Domani, venerdì 5 settembre, alle ore 20:30, saranno i direttori artistici Gianmarco Saurino e Mauro Lamanna a tenere a battesimo l’iniziativa, presentando ‘Blue Valentine’, per la regia di Derek Cianfrance. L’evento, come l’intera rassegna, è a ingresso gratuito.

L’APPUNTAMENTO. Un cine-furgone per portare il grande cinema nelle periferie e nei quartieri popolari, luoghi sempre più emarginati dalla vita culturale, in cui creare momenti di sana aggregazione: è questo l’obiettivo della rassegna che animerà Foggia in due weekend (5-7 e 19- 21 settembre), tra incontri, masterclass e, soprattutto, proiezioni. Si parte venerdì alle 20:30 in piazza Mercato con Blue Valentine, diretto da Derek Cianfrance. Il film narra la vita di Dean Pereira (Ryan Gosling) e Cynthia “Cindy” Heller (Michelle Williams), una giovane coppia sposata e riesce a raccontare l’amore in tutte le sue sfumature: passione, fragilità e disincanto. Per la sua intensa interpretazione, la Williams è stata candidata sia all’Oscar che ai Golden Globe come migliore attrice, mentre Gosling ha ricevuto una nomination ai Golden Globe come miglior attore.

L’INCONTRO. A introdurre la proiezione e dialogare con il pubblico saranno i direttori artistici della rassegna. Per Gianmarco Saurino sarà un ritorno a casa: foggiano, classe ’92, ha mosso i primi passi artistici con la compagnia del Teatro dei Limoni, prima di trasferirsi a Roma e approfondire i suoi studi di recitazione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Numerose le sue esperienze televisive, da Questo è il mio paesea Che Dio ci aiuti, da C’era una volta Studio Uno a Non dirlo al mio capo e Doc – Nelle tue mani. Al cinema ha debuttato con Maschile singolare, poi ha recitato in Summit Fever e I viaggiatori, seguiti da L’estate più calda, Te l’avevo detto e il sequel Maschile plurale. Nel 2024 ha vinto il Nastro d’argento con la serie Per Elisa – Il caso Claps.

Mauro Lamanna è regista, attore e autore. Diplomato presso la Scuola Nazionale di Cinema – Centro sperimentale di Cinematografia, ha proseguito la sua formazione tra New York e Shanghai. Dopo gli studi, ha lavorato in numerose produzioni al fianco, tra gli altri, di vari premi Oscar ed è acting coach in progetti di respiro internazionale. Per il teatro si è dedicato alla drammaturgia contemporanea e al teatro documentario, con particolare attenzione ai linguaggi crossmediali. Ha curato la regia di numerosi spot e videoclip per brand ed etichette discografiche e il suo primo cortometraggio “Del padre e del figlio” è stato distribuito in Italia e all’estero, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. “Laddove manchi” è il suo secondo cortometraggio.

IL CALENDARIO. Il primo weekend di “Schermi Cinema Multipiazza” proseguirà sabato 6 settembre al Rione Candelaro, in piazza Padre Eugenio Caldarazzo (Mercato), con Maria Chiara Giannetta che presenterà Thelma e Louise (regia di Ridley Scott). La conclusione del primo weekend di proiezioni, domenica 7 settembre, sarà affidata a Dario Aita: alle 20.30, al Rione Martucci, in via Ciampoli, introdurrà Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto, regia di Lina Wertmuller. Alla manifestazione – che rientra nel cartellone di eventi Foggia Estate -, collaborano Impegno Donna, iFun e Generact, con il sostegno di UnaNessunaCentomila. Gruppo Hera è main sponsor.