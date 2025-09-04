Edizione n° 5814

Home // Cronaca // “Solidarietà ad Angelo Riccardi colpito da un gravissimo atto intimidatorio”

RICCARDI “Solidarietà ad Angelo Riccardi colpito da un gravissimo atto intimidatorio”

"Desideriamo esprimere la nostra più profonda solidarietà e vicinanza all’ex Sindaco Angelo RICCARDI colpito da un gravissimo atto intimidatorio"

Manfredonia: incendiata l’auto di Angelo Riccardi, CGIL denuncia attacco alla democrazia

Auto in fiamme Riccardi -fb

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //
“Desideriamo esprimere la nostra più profonda solidarietà e vicinanza all’ex Sindaco Angelo RICCARDI colpito da un gravissimo atto intimidatorio con l’incendio della propria automobile. Gesti come questi rappresentano un attacco inaccettabile non solo alla persona, ma anche a chi ha servito con impegno e dedizione la propria comunità. Colpire un ex amministratore è colpire la storia istituzionale di un territorio, tentando di seminare paura e silenzio.
Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza, intimidazione o pressione nei confronti di chi, ieri come oggi, ha svolto un ruolo pubblico con spirito di servizio.
In un momento così difficile, ribadiamo il nostro sostegno e la nostra vicinanza ad Angelo RICCARDI e alla sua famiglia, nella speranza che le forze dell’ordine possano fare piena luce sull’accaduto e che gli autori di questo vile gesto siano presto identificati e perseguiti.
La nostra comunità ha bisogno di dialogo, legalità e coraggio — non di minacce e violenza.”
Progetto popolare

