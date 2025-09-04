Edizione n° 5814

BALLON D'ESSAI

DECARO // Avs, chiediamo a Decaro di andare avanti in Puglia
4 Settembre 2025 - ore  08:22

CALEMBOUR

PITBULL // Orrore a Gravina in Puglia: Tequila, la Pitbull smarrita, ritrovata senza vita e seviziata
4 Settembre 2025 - ore  08:56

Suggestioni Sub Flore 2025: Torremaggiore celebra Federico II con rievocazioni medievali e spettacoli storici

TORREMAGGIORE Suggestioni Sub Flore 2025: Torremaggiore celebra Federico II con rievocazioni medievali e spettacoli storici

L’evento, che unisce rievocazione, divulgazione e intrattenimento, offrirà a cittadini e visitatori un vero e proprio viaggio nel Medioevo, con cortei storici

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Settembre 2025
Cronaca // Eventi //

Dal 4 al 7 settembre 2025, Torremaggiore si prepara a vivere quattro giornate di storia, cultura e spettacolo con “Suggestioni Sub Flore”, la rassegna dedicata alle rievocazioni medievali di Fiorentino e alla figura dell’imperatore Federico II di Svevia. Un appuntamento ormai istituzionalizzato dal Comune di Torremaggiore – Assessorato alla Cultura e al Turismo, con il patrocinio della Regione Puglia e organizzato in collaborazione con associazioni storiche e culturali del territorio.

L’evento, che unisce rievocazione, divulgazione e intrattenimento, offrirà a cittadini e visitatori un vero e proprio viaggio nel Medioevo, con cortei storici, spettacoli, degustazioni e visite guidate.

Il programma nel dettaglio

Giovedì 4 settembre – Storia e memoria

La manifestazione prende il via al Castello Ducale De Sangro con la visita guidata al museo archeologico e la suggestiva esperienza con visori ottici 3D (ore 17:30).
Alle 18:30 si terrà il convegno “Federico II di Svevia, l’imperatore moderno”, seguito dalla proiezione del cortometraggio “Hereditas Sub Flore 1250” (ore 20:00), che racconta gli ultimi istanti di vita dell’imperatore. La giornata si chiuderà in Piazza De Sangro con la spettacolare rievocazione della Disfatta di Fiorentino (ore 21:00).

Venerdì 5 settembre – Vita nel borgo medievale

A partire dalle 19:30, via Nicola Fiani si trasformerà in un villaggio del passato con “Terre Maioris: Frammenti di vita medievale”. Una cena medievale nel borgo antico arricchita da spettacoli di giullari, giochi di fuoco e animazioni.

Sabato 6 settembre – La grande rievocazione storica

Alle 18:00 nel borgo antico aprirà il Villaggio Medievale, con botteghe, accampamenti, spettacoli e punti ristoro.
Alle 18:30, dalla Villa comunale Federico II, partirà il Corteo storico di Fiorentino, giunto alla sua 40ª edizione, che rievoca l’accoglienza dei profughi fiorentini.

Domenica 7 settembre – Concerto all’alba e Palio delle Contrade

Un’esperienza unica si terrà alle 5:00 del mattino presso il sito archeologico di Castelfiorentino, con il concerto “Musica da Opera” all’alba. Previsti colazione e servizio navetta gratuito dal Castello Ducale (partenza ore 4:30, prenotazioni al numero WhatsApp 0882391114 entro il 6 settembre).
La giornata proseguirà in Piazza De Sangro, alle ore 18:00, con il Corteo imperiale di Federico II di Svevia e il suggestivo Palio delle Contrade, caratterizzato dalla corsa equestre agli anelli. In contemporanea, il raduno di “Merletto a corte” arricchirà l’atmosfera con antiche arti e tradizioni.

Cultura, identità e partecipazione

“Suggestioni Sub Flore” non è solo una rievocazione, ma un’occasione per riscoprire le radici storiche e culturali del territorio, in un percorso che unisce memoria e comunità.
L’iniziativa è realizzata grazie alla sinergia tra numerose realtà locali: Centro Attività Culturali “Don Tommaso Leccisotti”, APS Borgo Antico, Arcieri Storici Turris Maior, Insieme per Fiorentino APS, e il gruppo Sbandieratori e Musici Florentinum Torremaggiore.

Quattro giorni tra storia, musica e spettacolo per vivere il Medioevo e riscoprire la grandezza di Federico II, l’imperatore che fece di Fiorentino un luogo immortale nella memoria.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

