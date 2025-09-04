Edizione n° 5814

BALLON D'ESSAI

DECARO // Avs, chiediamo a Decaro di andare avanti in Puglia
4 Settembre 2025 - ore  08:22

CALEMBOUR

PITBULL // Orrore a Gravina in Puglia: Tequila, la Pitbull smarrita, ritrovata senza vita e seviziata
4 Settembre 2025 - ore  08:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Torna la Settimana Europea dello Sport con la Re Manfredi RUN

RE MANFREDI RUN Torna la Settimana Europea dello Sport con la Re Manfredi RUN

L’evento, promosso dalla Commissione Europea, dal Ministro per lo Sport e i Giovani e da Sport e Salute, vuole celebrare lo sport come forza di connessione, uguaglianza e inclusione, per ispirare la prossima generazione verso il #BeActive quotidiano.

Torna la Settimana Europea dello Sport con la Re Manfredi RUN

Torna la Settimana Europea dello Sport con la Re Manfredi RUN

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Torna la Settimana Europea dello Sport con la Re Manfredi RUN

BeActive

Torna la Settimana Europea dello Sport! 🤸‍♀️

L’evento, promosso dalla Commissione Europea, dal Ministro per lo Sport e i Giovani e da Sport e Salute, vuole celebrare lo sport come forza di connessione, uguaglianza e inclusione, per ispirare la prossima generazione verso il #BeActive quotidiano.

Fare attività fisica è uno dei modi più efficaci per aumentare il benessere mentaleridurre lo stress e unire le persone tra le varie generazioni.
Dai nonni che passeggiano con i nipoti agli adolescenti, l’attività fisica ci aiuta a sentirci meglio, a pensare in modo più chiaro e a creare legami ad ogni età.

Quest’anno, in particolare, la Settimana Europea dello Sport incoraggia tutti, soprattutto i giovani, a sostituire lo scrolling, quel movimento del pollice che scorre dal basso verso l’alto sullo schermo dei dispositivi digitali, con una passeggiata. Ogni piccolo passo conta, che si tratti di una sfida di ballo, di una passeggiata con gli amici o di una partita di basket.

La Re Manfredi RUN contribuisce attivamente alla Settimana Europea dello Sport con l’8^ edizione della Re Manfredi RUN che si terrà il 28/09/2025 alle ore 09:00 presso il Porto Turistico Marina del Gargano – Lungomare del Sole 1 – Manfredonia (FG).

Lungomare del Sole
Ristoranti

Data
28/09/2025 – ore 09:00
Ritrovo
Manfredonia (FG) – Lungomare del Sole 1 – Porto Turistico Marina del Gargano
Percorso
10 km e 5 km Family Run
Quota
€ 10,00 – include pettorale + pacco gara (Maglia tecnica con prodotti tipici locali) + Medaglia ai finisher

 

ISCRIVITI ORA

 

Cosa ti aspetta

Ristoranti
Lungomare del Sole
  • Percorso panoramico e segnalato
  • Ristori lungo il tracciato
  • Assicurazione e assistenza sul percorso
  • Maglia tecnica e Medaglia a tutti gli arrivati al traguardo

VEDI MAPPA

 

Pagamento in contanti e consegna pettorale e pacco gara il giorno della gara prima delle ore 08:30 presso il Porto Turistico. Se disponibili i pacchi gara verranno distribuiti anche la sera precedente la gara. Riceverete info sui profili social e sito web.

Servizi: deposito borse, assistenza medica, ristori e assicurazione RC.

Maglia
Medaglia

Tutte le info sulla gara: https://www.remanfredirun.it/

Tutte le info sulla Settimana Europea dello Sport qui: 👉 https://www.sportesalute.eu/beactive.html

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.