Tragedia a Bari: muore un bimbo di tre anni, sospetta meningite. Aperta un’inchiesta

Un dramma ha scosso la Puglia nella giornata di oggi. Un bambino di soli tre anni è morto nelle prime ore del mattino all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dove era stato trasferito d’urgenza a causa di un improvviso e rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. Secondo le prime ipotesi formulate dai medici, il piccolo sarebbe stato colpito da una sepsi fulminante da meningococco, una delle manifestazioni più gravi e temibili della meningite batterica.

La vicenda ha avuto inizio ieri pomeriggio, quando il bambino era stato portato dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. I sanitari lo avevano subito preso in carico e ricoverato nel reparto di Pediatria. Poche ore dopo, però, lo stato clinico del piccolo si è aggravato rapidamente, inducendo i medici a disporne il trasferimento nel centro di riferimento pediatrico regionale di Bari. L’ambulanza ha raggiunto il capoluogo pugliese in tarda serata. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il bambino non ce l’ha fatta ed è deceduto nelle prime ore del mattino.

La famiglia, sconvolta dalla perdita, ha presentato denuncia alla polizia, chiedendo che venga fatta piena luce sull’accaduto. La Procura di Bari ha immediatamente aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità, sia in relazione ai tempi dell’assistenza sia alle procedure adottate nei due ospedali coinvolti. La salma del piccolo si trova ora all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia. Solo gli esami autoptici e di laboratorio potranno confermare con certezza la natura dell’infezione.

In una nota ufficiale, la Asl di Taranto ha spiegato che “dalle prime valutazioni cliniche si ipotizza, come causa del decesso, una sepsi fulminante da meningococco”. Gli approfondimenti diagnostici sono tuttora in corso, ma, come previsto dalla normativa, il Dipartimento di Prevenzione ha già attivato tutte le procedure di sorveglianza epidemiologica. È stata inoltre avviata la profilassi antibiotica per i contatti stretti del bambino – familiari, operatori sanitari e altre persone che potrebbero essere state esposte al batterio – al fine di ridurre il rischio di ulteriori contagi.

Dalle prime verifiche, è emerso che il piccolo non era stato vaccinato contro il meningococco, un’informazione che apre inevitabilmente interrogativi sul livello di copertura vaccinale e sulla percezione del rischio da parte delle famiglie. La meningite meningococcica è infatti una malattia rara ma molto grave, con un decorso estremamente rapido: in poche ore può causare insufficienza multiorgano e morte, nonostante l’intervento tempestivo dei medici. La vaccinazione, raccomandata e disponibile gratuitamente nei centri vaccinali, rappresenta la forma di prevenzione più efficace.

La notizia della morte ha suscitato profonda commozione e sgomento a Taranto e a Bari. Numerosi messaggi di cordoglio sono giunti alla famiglia attraverso i social e dalle istituzioni locali. Le comunità scolastiche e parrocchiali della zona di provenienza del piccolo si sono strette attorno ai genitori, esprimendo vicinanza e dolore per una tragedia che ha spezzato una vita ancora agli inizi.

Parallelamente, il caso ha sollevato un acceso dibattito pubblico sul funzionamento del sistema sanitario e sulla gestione delle emergenze pediatriche. Alcuni si interrogano sulla tempestività del trasferimento a Bari e sulla possibilità di riconoscere i segni della sepsi in fase ancora più precoce. La magistratura, con l’inchiesta già avviata, cercherà di chiarire se siano state rispettate tutte le linee guida cliniche e se ci siano stati eventuali ritardi o criticità nell’assistenza.

Sul piano sanitario, resta alta l’attenzione delle autorità. La Asl di Taranto ha ribadito che “sono state attuate tutte le misure previste per la tutela della salute pubblica” e che al momento non si registrano altri casi sospetti collegati. Tuttavia, la meningite continua a essere una delle patologie infettive più temute in ambito pediatrico, proprio per la sua imprevedibilità e la rapidità del decorso.

