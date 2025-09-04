Uno Stato senza Stato, Riccardi Manfredonia troppo allineata al potere, futuro a rischio (CONFERENZA INTEGRALE)

“UNO STATO SENZA STATO”. Il racconto del sindaco di un Comune sciolto per infiltrazioni mafiose – Grande libro, 2024.

L’autore è ANGELO RICCARDI, già sindaco del Comune di Manfredonia, già consigliere regionale, già presidente del Consorzio ASI, già iscritto al PD, per 7 anni Presidente del Manfredonia Calcio, portando la squadra della sua città a giocare per la prima volta in una serie professionistica (C1).

Il 4 settembre, nel chiostro di Palazzo San Domenico, la presentazione del testo.

Un racconto in prima persona di una “odissea”. Un consiglio comunale sciolto sulla sola tesi del “più probabile che non”, “in nome di una legge nata nel 1991 come provvedimento emergenziale e da allora sistematicamente applicata per risolvere un problema cronico che affligge il Paese”.

“Uno stato senza stato” è “La storia di un territorio martoriato dalla criminalità organizzata e lacerato dalle ambizioni di chi ha fatto dell’antimafia un grande affare, portando avanti un’opera di metodico smantellamento e delegittimazione delle pubbliche amministrazioni locali democraticamente elette”.

