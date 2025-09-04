'Vivere di Turismo Festival': tra gli speaker Michele De Meo

Torna a Rimini, il 19 e 20 novembre, “Vivere di Turismo Festival”, l’evento nazionale dedicato al mondo dell’ospitalità extralberghiera e della gestione immobiliare turistica. La manifestazione si conferma come punto di riferimento per host, gestori e property manager, offrendo un’occasione unica di formazione, networking e confronto con professionisti del settore.

Il Festival propone workshop, tavole rotonde e seminari in cui esperti del turismo, consulenti e operatori del mercato condividono strategie, strumenti digitali e best practice per migliorare la gestione delle strutture ricettive e incrementare la qualità dell’esperienza per i viaggiatori.

L’obiettivo principale è quello di collegare la community di operatori turistici provenienti da tutta Italia, favorendo lo scambio di idee e la creazione di opportunità concrete per crescere in un settore sempre più competitivo e in evoluzione.

“Vivere di Turismo Festival rappresenta un momento fondamentale per chi vuole aggiornarsi sulle tendenze del mercato e ottimizzare la gestione delle proprie strutture”, spiegano gli organizzatori. “La due giorni di Rimini sarà un’occasione per imparare, ispirarsi e costruire relazioni durature all’interno di una community dinamica e proattiva.”

L’evento si svolgerà in una delle location più prestigiose della città romagnola, offrendo ai partecipanti un programma ricco di contenuti formativi e momenti di networking, pensati per rispondere alle esigenze di professionisti, aspiranti host e property manager che vogliono distinguersi nel panorama turistico nazionale.

Con il suo approccio innovativo e orientato alla crescita professionale, “Vivere di Turismo Festival” si conferma un evento imperdibile per tutti gli operatori del settore, puntando a rafforzare la professionalità e l’eccellenza del turismo italiano.