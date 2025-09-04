Edizione n° 5814

BALLON D'ESSAI

DECARO // Avs, chiediamo a Decaro di andare avanti in Puglia
4 Settembre 2025 - ore  08:22

CALEMBOUR

PITBULL // Orrore a Gravina in Puglia: Tequila, la Pitbull smarrita, ritrovata senza vita e seviziata
4 Settembre 2025 - ore  08:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // ‘Vivere di Turismo Festival’: tra gli speaker Michele De Meo

TURISMO ‘Vivere di Turismo Festival’: tra gli speaker Michele De Meo

Torna a Rimini, il 19 e 20 novembre, “Vivere di Turismo Festival”, l’evento nazionale dedicato al mondo dell’ospitalità extralberghiera

'Vivere di Turismo Festival': tra gli speaker Michele De Meo

Michele De Meo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Torna a Rimini, il 19 e 20 novembre, “Vivere di Turismo Festival”, l’evento nazionale dedicato al mondo dell’ospitalità extralberghiera e della gestione immobiliare turistica. La manifestazione si conferma come punto di riferimento per host, gestori e property manager, offrendo un’occasione unica di formazione, networking e confronto con professionisti del settore.

Il Festival propone workshop, tavole rotonde e seminari in cui esperti del turismo, consulenti e operatori del mercato condividono strategie, strumenti digitali e best practice per migliorare la gestione delle strutture ricettive e incrementare la qualità dell’esperienza per i viaggiatori.

L’obiettivo principale è quello di collegare la community di operatori turistici provenienti da tutta Italia, favorendo lo scambio di idee e la creazione di opportunità concrete per crescere in un settore sempre più competitivo e in evoluzione.

Vivere di Turismo Festival rappresenta un momento fondamentale per chi vuole aggiornarsi sulle tendenze del mercato e ottimizzare la gestione delle proprie strutture”, spiegano gli organizzatori. “La due giorni di Rimini sarà un’occasione per imparare, ispirarsi e costruire relazioni durature all’interno di una community dinamica e proattiva.”

L’evento si svolgerà in una delle location più prestigiose della città romagnola, offrendo ai partecipanti un programma ricco di contenuti formativi e momenti di networking, pensati per rispondere alle esigenze di professionisti, aspiranti host e property manager che vogliono distinguersi nel panorama turistico nazionale.

Con il suo approccio innovativo e orientato alla crescita professionale, “Vivere di Turismo Festival” si conferma un evento imperdibile per tutti gli operatori del settore, puntando a rafforzare la professionalità e l’eccellenza del turismo italiano.

 

1 commenti su "‘Vivere di Turismo Festival’: tra gli speaker Michele De Meo"

  1. Madonn….Non me lo devo perdere…Corriamo a comperare i biglietti. Non vedol’ora i ascoltare pillole di verità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.