Sindaci Manfredonia: tutta la storia in un sito

Manfredonia – NON tutti i frequentatori abituali del sito istituzionale del Comune hanno probabilmente notato la pagina dedicata ai Sindaci che si sono succeduti, negli ultimi due secoli (dal 1806 sino ad oggi), alla guida di Manfredonia. Questa è l’occasione propizia per far presente, a chiunque abbia la passione delle statistiche o nutra curiosità in tal senso, che la pagina suddetta è stata ridefinita, nella sua veste grafica, “antichizzando” lo sfondo su cui compaiono i dati (cognome e nome, “in carica dal” e “sino al”) relativi ai Primi Cittadini che hanno indossato la fascia tricolore per il Comune.



Un lavoro svolto con passione dal rag. Leonardo Antonio Capaiuolo, del Servizio Sistemi Informatici e Statistica del Comune di Manfredonia, al quale va dato atto per la celerità con cui ha radicalmente mutato la pagina web in questione, compiendo un’operazione di maquillage che ci auguriamo possa riscuotere il consenso dei numerosissimi utenti quotidiani che si collegano con il nostro sito. Basta semplicemente cliccare, nella home page del sito istituzionale (all’indirizzo http://www.comune.manfredonia.fg.it), nella parte sinistra del menù, sulla voce “Il Sindaco”; così facendo sarete portati nella pagina web dedicata all’attuale Sindaco, Angelo Riccardi, e sempre sulla parte sinistra del menù comparirà una nuova dicitura, sottostante a quella precedentemente cliccata, che dice “Albo dei Sindaci”, cliccandoci su sarete trasportati in questa sorta di piccolo balzo nel tempo e vi comparirà l’elenco completo dei Primi Cittadini che si sono succeduti a Manfredonia (http://www.comune.manfredonia.fg.it/ammini/albosindaci.htm).



La figura del Sindaco fu introdotta, in Italia, con il dominio napoleonico secondo cui il territorio veniva ripartito in Dipartimenti, Distretti, Cantoni e Comuni. Con la caduta di Napoleone avvennero sì profondi mutamenti ma si preferì mantenere intatto tale sistema di organizzazione amministrativa vista la bontà dell’organizzazione piramidale e l’efficienza della stessa. Nel 1865 la legislazione del Regno di Sardegna (divenuto ormai Regno d’Italia) venne estesa a tutto il territorio nazionale: era previsto che il Sindaco fosse nominato con regio decreto e dovesse essere scelto necessariamente fra i consiglieri comunali. E’ proprio in questo modo che, a Manfredonia, l’Assessore Michele Cataleta svolse le funzioni di Sindaco per quasi due anni. Nel 1889 fu introdotta, invece, l’elezione da parte del Consiglio Comunale, tra i suoi membri; la durata del mandato era di 4 anni, con possibilità di rielezione. Il primo a godere di tale riforma, nel nostro Comune, fu l’avvocato e barone Michele Cessa.



Interessante anche notare che il primo Commissario Prefettizio, a Manfredonia, si ebbe nel 1913 mentre il primo a fregiarsi del titolo di “podestà”, per via dell’avvento del fascismo, fu il dott. Giuseppe Grassi, già Commissario Prefettizio prima di assurgere a tale carica. Saranno poi innumerevoli gli eventi ed i Sindaci succedutisi sino al 1993, anno in cui venne introdotta l’elezione diretta del Sindaco e la nomina dei componenti della Giunta a cura dello stesso, mentre in precedenza tanto il Sindaco quanto la Giunta erano eletti dal Consiglio Comunale. In questo modo la forma di governo del Comune, in precedenza ispirata al modello parlamentare, venne avvicinata al modello presidenziale. La legge 25 marzo 1993 aveva fissato in quattro anni la durata del mandato del Sindaco, ma successivamente si arrivò ai cinque anni che ancora oggi vigono.



Le curiosità e gli spunti per associare a determinati eventi storici rimarchevoli, per la Nazione e per la nostra Città, il nome del Sindaco in carica in quel momento sono davvero numerosi, noi ve ne proponiamo qualcuno:

• nel 1813 Palazzo dei Celestini viene concesso al Comune da Gioacchino Murat, generale napoleonico, per farlo divenire Casa Comunale; il Sindaco è Gian Tommaso Giordani;

• il 12 luglio 1885 è inaugurata la tratta ferroviaria che unisce Manfredonia a Foggia; Sindaco di Manfredonia il dott. Giuseppe Grassi;

• il 24 maggio 1915 Manfredonia è la prima città italiana a subire il bombardamento delle navi austriache; il Sindaco è il dott. Giuseppe Grassi divenuto, nell’arco di tempo trascorso dalla sua prima elezione, anche Cavaliere;

• il 10 giugno 1940 l’Italia dichiara guerra alla Francia ed alla Gran Bretagna, al fianco della Germania; Sindaco, o Podestà attenendoci alla definizione del tempo, è il dott. Pasquale Melucco;

• il 2 e 3 giugno 1946 si tiene il referendum sulla forma istituzionale dello Stato; il Sindaco è l’ing. Matteo Cainazzo, che svolge tale incarico per soli 3 mesi;

• nel 1954 nasce il Carnevale Dauno; Sindaco il comm. Giuseppe Brigida;

• nel 1964, durante le riprese del film “Il sole scotta a Cipro”, il Sindaco è Nicola Ferrara;

• il 26 settembre 1976 scoppia una colonna per il lavaggio di ammoniaca all’interno dello stabilimento ANIC; Sindaco il sen. Michele Magno;

• il 17 febbraio 1992, con l’arresto di Mario Chiesa, comincia in Italia la stagione, che sconvolse la politica italiana dalle sue fondamenta, denominata “Mani Pulite”; il Sindaco di Manfredonia è Francesco Castriotta, al suo secondo mandato;

• nel caldo autunno del 1988, ribollente non certo per il clima del meteo quanto piuttosto per quello degli animi dei sipontini che protestavano per il paventato arrivo della Deep Sea Carrier, nave carica di rifiuti tossici, il Sindaco è il rag. Matteo Quitadamo;



