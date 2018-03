San Francesco, Comunità Frati minori in festa (VIDEO)

Di:

Manfredonia – FESTEGGIAMENTI in corso dellain onore di, “Santo della lode al Signore per tutta la Creazione, l’uomo della povertà che si arricchisce soltanto della Divina Provvidenza. Il Santo dell’umiltà che serve e della fraternità che santifica“.“Festeggiare San Francesco è certamente cogliere in questa festa l’opportunità di rafforzare insieme a tutti gli uomini, vissuti come fratelli ‘la fede retta, la speranza certa, la carità perfetta’, hanno detto i frati in una nota. Ieri la celebrazione del Beato Transito, in giornata la Processione. “Con il cuore auguriamo a Voi, alle famiglie, ai vicini e ai lontani ogni bene in Cristo con l’intercessione del Serafico Padre Francesco d’Assisi”.San Francesco d’Assisi, nato Francesco Giovanni di Pietro Bernardone (Assisi, 26 settembre 1182 – Assisi, 3 ottobre 1226), è stato un religioso italiano. Fondatore dell’ordine che da lui poi prese il nome, è venerato come santo dalla Chiesa cattolica. Il 4 ottobre ne viene celebrata la memoria liturgica in tutta la Chiesa cattolica (festa in Italia; solennità per la Famiglia francescana).Conosciuto anche come “il poverello d’Assisi”, la sua tomba è meta di pellegrinaggio per decine di migliaia di devoti ogni anno. La città di Assisi, a motivo del suo illustre cittadino, è assurta a simbolo di pace, soprattutto dopo aver ospitato i due grandi incontri tra gli esponenti delle maggiori religioni del mondo, promossi da Giovanni Paolo II nel 1986 e nel 2002, e da Benedetto XVI nel 2011.Oltre all’opera spirituale, Francesco, grazie al Cantico delle creature, è riconosciuto come uno degli iniziatori della tradizione letteraria italiana.Redazione Stato