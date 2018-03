Sanitaria service, ok Asl per servizio ambulanza B

Di:

Monte Sant’Angelo – LAdi Monte Sant’Angelo, con legale rappresentante Pasquale Benestare, è stato autorizzata ad effettuare il trasporto di malati e feriti con ambulanza tipo “B”. È del 6 settembre scorso, infatti, l’atto con il quale il Direttore Generale della ASL Fg,, ha autorizzato la Società Cooperativa di Benestare. Il servizio, del quale è responsabile il dott.prevede il trasporto di malati e feriti con ambulanza.È un servizio che viene dato alla città e al territorio e che va ad aggiungersi agli altri servizi che la “Sanitaria Service” già offre, come l’assistenza domiciliare, il trasporto di persone anziane. Non bisogna dimenticare, poi, che la “Sanitaria Service” ha in ultimazione un grosso progetto che prevede, a breve, l’apertura di una RSSA all’avanguardia presso la struttura ex Rotari situata sulla strada per Pulsano, sempre a Monte Sant’Angelo. Una Cooperativa, come è chiaro, che offre servizi a trecentosessantagradi, poichè Monte Sant’Angelo, la cui maggior parte della popolazione è in età avanzata, necessita di servizi alla persona che vanno ad aggiungersi, non in forma concorrenziale ma complementare, a quelli offerti dagli Enti pubblici.Redazione Stato