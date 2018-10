Champions League: Napoli Liverpool 1-0, Psv Inter 1-2

Di:

Impresa del Napoli in Champions che stende il Liverpool al 90′ con un gol di Insigne. Dominio della di squadra di Ancelotti con gli inglesi che non tirano mai in porta. Con i gol di Icardi e Nainggolan, l’Inter ribalta anche in casa del Psv mettendo a segno il quinto successo di fila. Nerazzurri a punteggio pieno con il Barcellona.

Il quadro delle partite Risultati e classifiche

Atletico Madrid-Bruges 3-1

Borussia Dortmund-Monaco 3-0

Tottenham-Barcellona 2-4

Psv-Inter 1-2

Napoli-Liverpool 1-0

Porto-Galatasaray 1-0

Psg-Stella Rossa 6-1

Lokomotiv Mosca-Schalke 0-1

FONTE ANSA