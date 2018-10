Evasione, arrestato 23enne a Cerignola

Di:

Cerignola. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola hanno tratto in arresto Karkaba Reda, classe 1995 Cerignolano, per il reato di evasione.

Nelle prime ore della mattina di oggi, gli Agenti ricevevano la nota dalla Sala Operativa che il braccialetto elettronico applicato al nominato in oggetto in stato di arresto ai domiciliari non dava più il segnale. Pertanto gli agenti andavano subito ad effettuare il controllo presso l’abitazione do Karkaba , ove lo stesso risultava assente.

Immediatamente gli agenti hanno intrapreso le ricerche dell’evaso e lo hanno trovato su Viale XXIV Maggio che passeggiava in compagnia del proprio cane.

Vistosi scoperto, accelerava l’andatura e non appena gli Agenti gli intimavano di fermarsi, questi cominciava a scappare. Nasceva un inseguimento a piedi che finiva davanti all’abitazione del fuggitivo, ove vi era un’altra pattuglia ad attenderlo.

Karkaba è stato tratto in arresto e riassicurato alla giustizia in attesa del giudizio per direttissima.