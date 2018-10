Le Iene “Afghanistan, il mistero della morte del militare Positano”

Secondo l’esercito, il militare Francesco Positano muore otto anni fa cadendo da un mezzo corazzato per un malore. Pablo Trincia indaga sul caso, accompagnando la madre Rosa a parlare con i suoi commilitoni dell’epoca ed emergono molti dubbi e ombre

Pablo Trincia indaga sulla morte di Francesco Positano, il militare morto otto anni fa mentre si trovava con l’esercito in Afghanistan. Secondo la versione ufficiale dell’esercito, il giovane sarebbe morto dopo la caduta da un mezzo corazzato avvenuta per un malore.

La famiglia, però, non crede a questa ricostruzione. I risultati delle perizie richieste dai familiari, che vanno in direzione opposta alla versione ufficiale ,e il messaggio di un altro militare convincono sempre di più Rosa, la mamma di Francesco che la verità non è quella che le è stata detta.

fonte https://www.iene.mediaset.it/video/afghanistan-militare-morto-francesco-positano_184552.shtml