Oneri di urbanizzazione mai versati: Mainiero interroga

Di:

Foggia. “Combattere l’evasione fiscale è un dovere. La politica deve però applicarlo senza ignorare o far finta di non vedere zone d’ombra. Peccato che di chiedere ad alcuni imprenditori edili il versamento degli oneri di urbanizzazione relativi ai Permessi di Costruire dalle parti del Comune di Foggia nessuno ci pensa”. Giuseppe Mainiero, capogruppo Fdi al Comune dii Foggia, solleva il tappeto di un argomento quasi sempre taciuto dalla politica locale, comunicando che sul punto ha depositato un’interpellanza urgente al Sindaco Franco Landella, “perché intendo conoscere quali iniziative l’Amministrazione comunale intenda porre in essere per realizzare una puntuale riscossione degli oneri di urbanizzazione mai versati al Comune, se non nella fase del versamento volontario da parte dei titolari dei permessi a costruire”.

“Il giochetto è semplice – spiega il consigliere-, ritiro il permesso a costruire versando 1/4 della somma prevista, per i restanti 3/4 deposito una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento delle somme restanti in successive 3 rate. Peccato però che se non verso le restanti 3 rate a nessuno verrà mai in mente di chiedermele, nè tantomeno – rivela- verrà escussa la polizza: è quello che è accaduto a Foggia almeno dal 2003”.15 anni di mancati introiti per le casse comunali, diversi milioni di euro non riscossi.

fonte http://www.foggiatoday.it/politica/oneri-urbanizzazione-foggia-mainiero-interroga-landella.html