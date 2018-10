Romani “Levati l’anello dal naso”

Di:

Manfredonia. ”Come si può pensare di risolvere il problema della sporcizia in città se continuano ad avvicendarsi Amministratori #ASE (ben cinque in tre anni di legislatura)?

Come i Piani Industriali, proposti sistematicamente, possono essere di indirizzo di ciò che si suole fare per questa azienda così strategica e importante per la nostra città?

Come può avvenire il rilancio della stessa se chi viene posto a capo di essa è frutto di una concertazione del malessere di una pseudo maggioranza più che di competenze?

Sempre più i poteri imprenditoriali di questa città, dettano l’agenda a di ciò che più conviene al proprio gruppo e non al cittadino.

Questa volta non me la prendo con chi oggi permette tutto questo pressapochismo associato ad arroganza ma con coloro i quali, dopo aver palesemente tifato, votato certa gente, oggi critica cercando dall’opposizione un miracolo per cacciarli via!

Feuerbach sosteneva che “l’uomo è ciò che mangia”, io aggiungo che ogni amministrazione è frutto del tuo voto….ora silenzio e ricordalo la prossima volta!”.

Il Capogruppo FI

Cristiano Romani