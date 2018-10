Trovato in possesso di una moto rubata a Manfredonia, arrestato 29enne

Di:

Foggia, 04 ottobre 2018. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola hanno tratto in arresto Maurizio Catalano, classe 1989, per il reato di ricettazione.

L’arresto è stato eseguito su ordine di applicazione di misura cautelare in carcere, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. In seguito ad indagini svolte dagli agenti del Commissariato, nell’agosto scorso, Catalano fu trovato in possesso di una moto di grossa cilindrata che era stata rubata due mesi prima a Manfredonia.

La moto era custodita nel proprio box regolarmente chiuso a chiave e nella circostanza furono rinvenuti 14 propulsori, parti meccaniche di auto, targhe e carte di circolazione di varie autovetture. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.