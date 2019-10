Saverio Mazzone “10X10 (Dieci pensieri per dieci anni)

Di:

10X10 (DIECI PENSIERI PER DIECI ANNI)

UNO L’ho letto su Stato. Affermazione entrata di prepotenza nelle conversazioni sulle notizie. Lessico familiare. Sipontino.

DUE Stato: la condizione, il modo in cui si sta o ci si trova. E quotidiano: proprio di ogni giorno, che lo ritrovi tutti i santi giorni. Stato quotidiano.

TRE Nome proprio che si fa nome comune; stato quotidiano, come l’aspirina.

QUATTRO La resistenza continua ad essere un valore. Riuscire a restare sull’onda per così tanto tempo – nell’epoca del tutto che passa in fretta, provvisorio e temporaneo come non mai – si erge a caso esemplare. E vabbè che tutto scorre, ma a ritmo da Bolt di maratona rischiamo che tutto ci passi sotto gli occhi ad una tale velocità che manco lo vediamo.

CINQUE Negli anni, StatoQuotidiano ha garantito a molti cittadini l’accesso alle informazioni. Troppe le persone che, in altro modo, ne sarebbero rimaste prive; tanta è la necessità che la nostra comunità aumenti la consapevolezza di sé e del mondo che abita. Home sweet home: sai cosa succede a casa tua?

SEI Viva la scuola. Molte le ragazze e i ragazzi che si sono avvicinati ad esperienze giornalistiche proprio bazzicando la redazione di Stato. E tanti anche gli adulti che hanno riscoperto il piacere della scrittura vedendosi e leggendosi pubblicati. Per non parlare dei fotografi, il cui sguardo ha continuato a posarsi su Manfredonia (quasi) sempre con gli occhi dell’amore. Love.

SETTE Settimo non rubare. Soprattutto il nostro futuro. Criminalità strisciante, illegalità diffuse, degrado sociale e civico. È triste la stagione che la nostra città sta vivendo, e il Generale inverno che tutti aspettano non si preannuncia affatto tenero. Il primo passo per fronteggiare una crisi che, man mano che i giorni passano, appare sempre più di sistema (il “nostro” sistema, ahinoi), è proprio quello che va sulla via dell’aumento della consapevolezza e della conoscenza di quello che siamo e di ciò che ci sta accadendo, con un livello minimo di “cognizione di causa”, passo indispensabile per iniziare a battere i percorsi che portano ad un domani migliore. Il compito che tocca a chi fa informazione è fra quelli più importanti.

OTTO Due lustri. Quello che può succedere in dieci anni, nei tempi ultramoderni, ha del fantastico. Nel 2009, stavano per nascere Whatsapp (e sì, non è sempre esistito) e Uber (e vabbè, il soggetto che ha scatenato le proteste dei tassisti di tutto il mondo da noi ancora non ha fatto capolino). Instagram e il cloud della Apple non c’erano. Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg si approntava al primo giorno di scuola della sua vita (e immagino non fosse un venerdì). Barack Obama cominciava incredibilmente il suo mandato e Papa Francesco era di là dall’essere nominato in conclave.

NOVE Autorità: è quella raggiunta da un sito d’informazione che, se pubblica una notizia, è difficile smentirla. Certo, sarebbe bello che Stato Quotidiano recuperasse un po’ lo spirito dei (primi) tempi, quella voglia d’innocenti evasioni d’immaginarsi cercatore di verità e affondare il colpo. Dio solo sa di quanto abbiamo bisogno di conoscere i nostri limiti. Per provare a superarli. Più stampa e meno comunicati stampa. Oplà.

DIECI E lode. Buon compleanno, Stato.

A cura del dottor Saverio Mazzone, imprenditore,

già presidente dell’Agenzia del Turismo per la Promozione del Territorio di Manfredonia