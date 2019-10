Analisi del sistema dei controlli interni degli enti locali esercizio 2017: dati Manfredonia

Di:

“Analisi del sistema dei controlli interni degli enti locali esercizio 2017”, Relazione 2019: come da deliberazione della Corte dei Conti Sezione Puglia.

Sintesi

Attraverso il sistema dei controlli interni agli enti locali viene attuata una complessa rete di verifiche, che riguardano gli aspetti salienti della gestione secondo diversi approcci; tali riscontri appaiono nell’ultimo periodo di osservazione maggiormente focalizzati sugli aspetti della conservazione degli equilibri. Resta fermo che la valutazione dell’efficienza dell’azione amministrativa da parte dell’organo di controllo, alla luce dei parametri di sana gestione, parte dall’analisi dell’assetto amministrativo e dell’organizzazione, e termina con la verifica dell’attuazione delle misure correttive. Dopo il d.l. n. 174/2012, il funzionamento dei controlli interni e la valutazione di sana gestione sono diventati fattori assimilabili, tanto da dar luogo a riscontri che provengono da un punto di osservazione, che permette di rilevare, valutare e correggere le attività controllate, per indirizzarle ad un risultato più efficace. Ciò nonostante, le criticità riscontrate sono ancora numerose e concernono soprattutto l’assenza della contabilità analitica, l’insufficienza delle direttive, l’inadeguatezza delle tecniche di campionamento e il carente ricorso ad alcuni indicatori.

Dall’analisi risulta che nel corso del 2017 è stata riservata una maggiore attenzione all’elaborazione dei report, i cui risultati consentono di indirizzare gli organi per l’adozione sia di decisioni adeguatamente motivate, che di misure correttive adeguate. La redazione dei report è stata particolarmente accurata nel controllo di regolarità amministrativa e contabile, in quello sugli equilibri (in cui vi è il massimo incremento rispetto al 2016) e sugli organismi partecipati. I report sono propedeutici alla emanazione delle Delibere (del Consiglio o di Giunta) contenenti l’adozione delle misure correttive.

atto integrale

I controlli sugli equilibri finanziari sono quelli che maggiormente hanno dato luogo a misure correttive. Esaminando, infine, il fenomeno a livello di tipologie di enti, emerge come tutte le Città metropolitane si collochino nelle fasce di rischio medio-basso, ad eccezione delle Città di Torino e Reggio Calabria che si inseriscono nella classe di enti ad “alto” rischio di controllo.

Le Amministrazioni provinciali denotano, invece, maggiori criticità, giacché il 47% delle stesse sono da ascrivere alle due classi di rischio “alto” e “medio-alto”. Assai eterogenea si presenta la performance dei Comuni, passando da quella che caratterizza soprattutto gli enti della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, tra i più numerosi della classe a “basso” rischio di controllo, a quella di segno opposto propria di diversi Comuni della Campania e della Sicilia che si collocano nella classe di rischio più elevata.

Per tutti gli enti rientranti in questa fascia di rischio, il controllo delle Sezioni regionali competenti sarà particolarmente attento, non potendosi fare assegnamento sulla qualità, l’estensione e l’efficacia di sistemi che si presentano così lacunosi e carenti, i quali dovrebbero invece costituire l’ossatura centrale dei processi decisionali, programmatici e contabili oltreché delle scelte gestionali ed organizzative di ogni Ente.

