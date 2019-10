Antonio Tasso “SQ: mantenetevi nel tempo imparziali ed equidistanti”

Di:

“Formulando le mie sincere congratulazioni a “Stato Quotidiano” per l’importante traguardo raggiunto (dieci anni costituiscono un cospicuo bagaglio esperenziale e documentale) mi fa piacere condividere qualche riflessione con i lettori.

In un momento in cui il giornalismo è in crisi, l’informazione online è inquinata da bufale e la “verifica dei fatti” è molto approssimativa, ecco che sale di livello il cosiddetto “Giornalismo Iperlocale”, cioè l’evidenza e la precedenza delle notizie “locali”, dove con questo termine si identifica un territorio e non già solamente una città.

Questa scelta editoriale è rimasta una delle poche declinazioni del giornalismo che offre un vasto spazio esplorativo.

“L’utenza, frequentemente bombardata mediaticamente, ha sempre più bisogno di ‘notizie’ concrete”

L’utenza, frequentemente bombardata mediaticamente, ha sempre più bisogno di “notizie” concrete, territorialmente vicine e che abbiano relazione con la loro vita quotidiana.

Sono talmente convinto di questa scelta operativa che l’ho traslata nella mia azione politica: Rilevante attenzione per l’attività nazionale – e, nel mio caso, internazionale – ma ancor più grande per il territorio di provenienza. E, spesso, cerco di individuare le possibili intersezioni delle varie attività.

Bene, mi sento di affermare che “Stato Quotidiano” abbia questo obiettivo: una linea che prediliga “focus locali”, ma che non si precluda, attraverso percorsi diversi, un respiro nazionale.

“Dai traguardi temporali raggiunti, dalla diffusione e dalla considerazione acquisita, credo che la strada sia quella giusta”

Dai traguardi temporali raggiunti, dalla diffusione e dalla considerazione acquisita, credo che la strada sia quella giusta.

Perciò, auguro a tutto lo staff di percorrerla a lungo, di migliorarsi costantemente, per raggiungere un gradimento sempre maggiore dell’utenza e mantenere, per quanto possibile, quella imparzialità ed equidistanza che, sono certo, abbiano sempre a cuore per una crescente qualità dell’informazione prodotta”.

On. ANTONIO TASSO

Deputato della XVIII Legislatura

Vice Presidente Gruppo Misto – Camera

Capogruppo MAIE – Camera e Commissione Trasporti ed Infrastrutture