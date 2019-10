Calcio: Bari, in 10 da vivaio a Lega Pro

Di:

Il brillante avvio di stagione delle giovanili biancorosse, non ha lasciato indifferenti i quadri tecnici delle rappresentative di categoria delle Lega Pro che, in occasione dei primi raduni stagionali, in svolgimento a Roma dall’8 al 10 ottobre, hanno convocato ben 10 ‘galletti’ confermando l’ottimo lavoro fin ad ora svolto dai tecnici Alfieri, Anaclerio e Doudou.

Rappresentativa U.17 – Martedì 8 Ottobre 2019

Mancini Park Hotel – Roma

AVELLA DAVIDE (2003 – difensore centrale)

MERCURIO GIOVANNI (2003 – attaccante)

Rappresentativa U.16 – Mercoledì 9 Ottobre 2019

Mancini Park Hotel – Roma

FIORETTI FEDERICO (2004 – esterno destro basso)

D’ACHILLE DOMENICO (2005 – difensore centrale)

MONTRONE GIUSEPPE (2004 – centrocampista esterno)

HYSAJ DANIEL (2004 – centrocampista esterno)

MANGIALARDO GIULIO (2004 – trequartista)

Rappresentativa U.15 – Giovedì 10 Ottobre 2019

Mancini Park Hotel – Roma

TURI CLAUDIO (2005 – portiere)

MARI SAMUELE (2005 – centrocampista centrale)

LEONE DONATELLO (2005 – centrocampista esterno)