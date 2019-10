Cristiano Romani “Da 10 anni un megafono per il territorio”

Di:

“Il territorio e i suoi cittadini da 10 anni hanno un megafono della informazione importantissimo.

La pubblicazione quotidiana di notizie, articoli e avvisi su argomenti politici, economici, letterari, sportivi o di interesse generale di “Stato Quitidiano” sono fonte del nostro approvvigionamento quotidiano sull’informazione.

In questi anni la testata on line ha maturato sempre più consapevolezza di essere terzi rispetto ai temi e persone. E in più occasioni ha dimostrato coraggio nel trattare argomenti delicati di cronaca e politica. Ha sempre concesso spazi a articoli e repliche mantenendo il suo aspetto critico e ha avuto nel suo Direttore la capacità spesso di arrivare sempre prima sulla notizia.

In bocca al lupo per il prosieguo dell’attività augurando altri dieci anni e più di una proficua attività giornalistica radicata sempre e solo sulla verità”.

A cura di Cristiano Romani avvocato, politico,

già candidato sindaco per il Comune di Manfredonia, capogruppo in Consiglio comunale PdL