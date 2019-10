‘Disinfettanti d’oro’ ospedale Manfredonia, 4 condanne della Corte dei Conti

Di:

Bari/Manfredonia, 04 ottobre 2019. Inchiesta sulla fornitura di materiale sanitario nell’ASL Foggia (link in allegato relativo a passata indagine,ndr): con recente provvedimento, la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Puglia, definitivamente pronunciandosi, ha prosciolto 7 persone, e condannato invece: Di Stefano Nazario (San Severo, 06.11.1962, nella qualità di “responsabile istruttore”) al pagamento di € 668.761,2; Inchingolo Savino (Andria, 19.08.1949, nella qualità di “sub-commissario dell’ASL FG”) per al pagamento di € 79.168,5; Granatiero Raffaele (Manfredonia, 27.04.1942, nella qualità di “dirigente dell’area patrimonio dell’ASL FG”) al pagamento di € 124.045,5; Lamedica Silvano (Torremaggiore, 05.08.1942 – nella qualità di “dirigente dell’area patrimonio della ex ASL FG/1”) al pagamento di € 16.092. “Il tutto, con l’aggiunta di rivalutazione monetaria e interessi, in favore dell’ASL FG.”

Come da atti, “il Procuratore regionale aveva chiesti la condanna per 11 convenuti (7 dei quali prosciolti, all’esito del provvedimento di cui in oggetto,ndr), con pagamento per un totale di € 1.459.228,50, in favore dell’ASL/FG, oltre accessori e spese di giustizia.

L’inchiesta. La nota della Procura

Come da atti, “con nota RG del 12 ottobre 2012, la Procura della Repubblica di Foggia informava” l’ufficio interessato della Corte dei Conti territoriale, di “aver esercitato l’azione penale, mediante richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di medici e funzionari dell’ASL FG (oltre che nei confronti di alcuni imprenditori) per una serie di truffe, falsità materiali ed ideologiche perpetrate ai danni della stessa ASL, nell’acquisto di dispositivi impiegati nel settore sanitario (in particolare, dispositivi taglia aghi e sistema di tele medicina t-med).

L’attività d’indagine relativa a queste due specifiche procedure di acquisto, condotta dal NAS dei Carabinieri di Bari, aveva preso le mosse nel corso di un’altra indagine riguardante l’acquisto di un sistema per la marcatura, inventariazione e gestione dello strumentario chirurgico in dotazione presso le sale operatorie di alcuni ospedali dell’ASL di Foggia (procedimento n. 174/2011 rgnr della Procura della Repubblica di Foggia, attualmente in fase dibattimentale)”.

