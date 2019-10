Emergenza a Torremaggiore: è scomparsa Francesca

Di:

Sono ore di angoscia a Torremaggiore, dove una diciannovenne ha fatto perdere le sue tracce da due giorni. Francesca Fortinguerra, 19 anni è scomparsa mercoledì 2 ottobre, dopo essere stata vista salire in un auto sconosciuta. La ragazza ha fatto perdere le sue tracce da Torremaggiore, comune in provincia di Foggia, in Puglia, intorno alle 14. Francesca ha con sé il telefonino, ma risulta irraggiungibile da 48 ore. La scomparsa è stata denunciata dai genitori di Francesca, che hanno diffuso una sua foto accompagnata da un appello pubblico:“Se qualcuno dovesse rintracciarla o riconoscerla – fanno sapere i familiari – può contattare le autorità o chiamare al numero 3714246410″. Sul caso indagano ora i carabinieri.

