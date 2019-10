ENALCACCIA: vibrante protesta contro il responsabile WWF Oasi Lago Salso

Manfredonia, 04 ottobre 2019. ”In merito all’incendio divampato all’oasi di Manfredonia, il Consiglio Provinciale Enalcaccia di Foggia, riunitosi in seduta straordinaria il 02 ottobre 2019, ha preso in esame, per respingerle al mittente, le affermazioni FALSE e TENDENZIOSE espresse dal responsabile provinciale della WWF, in seguito agli incendi probabilmente dolosi, posti in essere nella zona protetta Palude Frattarolo, in agro di Manfredonia, e, a suo dire causati a scopi venatori.

Nel mentre condanna gli esecutori materiali degli atti delittuosi ed auspica la loro individuazione e l’applicazione delle pene per quanto commesso, rileva che il suddetto responsabile WWF, non perde occasione per proferire accuse ingiustificate nei confronti della categoria dei cacciatori che sono, certamente più di lui, genuini cultori dei valori della Natura, ritenuti imprescindibili per la stessa attività venatoria ;

Il consiglio provinciale condivide l’iniziativa comunicata da altra associazione nostra consorella di voler dirigere la sua azione all’accertamento di eventuali responsabilità penali per l’azione diffamatoria, posta in essere dal suddetto responsabile WWF nei confronti dei cacciatori, forse per giustificare probabili carenze gestionali nella conduzione della suddetta zona protetta, che comunque non potrebbe per molti anni essere adibita a zona di caccia, come sa benissimo il rappresentante gestore della zona stessa;

Elevata vibrante protesta nel confronti del suddetto responsabile WWF, che squalifica, con le sue cervellotiche affermazioni, non solo lui, ma tutta l’azione meritoria del WWF in Italia ;

Si riserva inoltre, di intervenire, tramite la Presidenza Nazionale, presso, gli organi centrali del WWF perché il loro rappresentante in questa provincia venga RICHIAMATO alla moderazione e cessi di propagare notizie senza alcuna giustificazione e prive di ogni logica e fondamento giuridico”.

Presidenza Provinciale Enalcaccia

Dott. Lucio Marchesiello.