Arena: “Landella ed Emiliano risolvano fra loro le polemiche”

Un’edizione dell’Ottobre Dauno segnata dalle polemiche. L’ultima replica, quella dell’assessore regionale al bilancio Piemontese rivolta a Franco Landella, assente all’inaugurazione. “Un triste mercatino- secondo il sindaco- che si trascina in 6 anni di commissariamento”.

“Le accuse infondate alla Regione Puglia – scrive Piemontese– dimostrano quanto Landella strumentalizzi le istituzioni e gli appuntamenti istituzionali per fini politici ed elettorali. Lo dimostra la gestione del Comune di Foggia: tanto degli assetti di governo che dei servizi pubblici, a partire da quelli del piano sociale di zona finanziato dalla Regione ma gestito dal sindaco”. Evidenzia i successi finanziati dalla Regione, “dai 3,5 milioni di euro per il parcheggio sotterraneo, al milione di euro, da impiegare nel risanamento finanziario dell’ente” e difende l’avvocato Arena nominato da Emiliano: “E’ un professionista foggiano stimato, a prescindere dalle appartenenze politiche, e interprete di un’innovativa visione del ruolo della Fiera che sta guadagnando consenso tra gli stakholder sociali ed economici. La Regione c’era, il Comune no”.

Alla conferenza di presentazione l’avvocato presidente ha detto: “Il mio obiettivo è restituirvi le chiavi al più presto”, senza rispondere alle accuse del sindaco, cui ha pensato l’assessore regionale. Nello specifico di quanto sottolinea Landella, aggiunge: “La polemica fra Emiliano e Landella è politica, la devono risolvere loro confrontandosi, io sono un tecnico. Il mio obiettivo era di portare alla ribalta la discussione sulla fiera, e ci sono riuscito. Poi si può continuare a polemizzare o si possono risolvere i problemi. Il decreto di nomina è del 13 settembre, fino a gennaio è già tutto contrattualizzato”. Ribadisce di aver portato nuovi espositori social expo e dell’operazione Mato Grosso, di avere in mente per il futuro “un contenitore per le startup affiancate da giovani ricercatori che li sostengano nell’innovazione tecnologica e riportare, fra gli espositori, tutte le eccellenze agroalimentari del territorio. Non c’è alternativa per quei 20 ettari, se poi i soci hanno idee migliori si facciano avanti”.