Di:

Sen. Domenico Scilipoti Isgrò (FI): ” Fioramonti vergognoso linguaggio sessista. Si dimetta”.

” Il neo ministro della PI, il grillino Lorenzo Fioramonti riesce nella difficile impresa di fare rimpiangere Toninelli. E’ tristemente noto per la tassa sulle merendine e la richiesta di togliere il crocifisso dalle scuole. Adesso si scopre che ha iscritto il figlio non ad una scuola italiana, ma inglese. Scavando nel suo non troppo lontano passato emerge un rosario di epiteti rivolte alle Forze dell’ Ordine, ma anche alle donne . Ha detto della senatrice Daniela Santanchè, alla quale va la mia solidarietà: “Personaggio raccapricciante e disgustoso, se fossi una donna le sputerei in faccia, con tutti gli zigomi rifatti“. E’ un assurdo e vergognoso linguaggio sessista che denota odio e disprezzo per le donne. Si dimetta. Dimostra la colossale inesperienza, superficialità e incapacità dei 5 Stelle”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò