Foggia: la Biblioteca Provinciale rilancia le sue”conversazioni”

Di:

Foggia. Ritorna alla ribalta, con le sue brillanti iniziative di promozione culturale a vasto raggio e di qualità, La Biblioteca Provinciale di Foggia, alias Polo biblio-museale “La Magna Capitana”, da alcuni anni incorporata dalla Regione Puglia tra le strutture che fanno capo al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Promozione del Territorio. La stessa, come è noto è attualmente diretta da Gabriella Berardi che, stando ad un apposito comunicato stampa diffuso in ogni dove, ha espresso al riguardo il suo massimo credo – consenso sulla bontà e i risultati dell’iniziativa. E questo , per via dell’immancabile apporto alla definizione e crescita dell’identity comunitaria. Base spirituale indispensabile – come noto – per la progettazione del futuro di un determinato territorio. Il riferimento odierno è alla 5^Edizione di “ Conversazioni di storia locale”. Attività, quest’ultima, che rientra tra quelle della sezione Fondi Speciali – Archivio Storico, animata e coordinata, in veste di referente, da Vito Cristino, “figlio d’arte” di un noto ed attivo critico del Capoluogo. L’obiettivo della manifestazione in menzione è rivolto all’approfondimento di temi e personaggi della storia patria di Capitanata.

Un tema, quest’ultimo, assai caro all’intellettualità del posto, perché oltre a mettere a confronto il lavoro di ricerca degli addetti ai lavori, serve anche a spingere le giovani leve, specie, quelle in età scolare, a conoscere e ad amare la propria terrà. Gli incontri vedranno il loro svolgimento nell’apposita Sala della struttura da poco ‘efficientata’ sul piano energetico e funzionale, con inizio alle ore 17,30 di ogni seduta. Si comincerà il 15 ottobre prossimo con “Dietro le quinte del Teatro Giordano” con l’intervento di Ciro Inicorbat e Giovanni Mancini. Ecco gli altri incontri in programma per questo e l’altro anno: 19 novembre: “Figli sconosciuti. Il contributo dei foggiani alla Resistenza” (Raffaele De Seneen e Romeo Brescia); 17 dicembre “Gilda Graziani, una spia padovana a Foggia nel 1915” (Antonella Fiore); 14 gennaio 2020 “The Foggia Group, una storia straordinaria”(Carmine de Leo); 18 febbraio “Everyone can play camera. Il mondo in tasca. Un inedito viaggio con l’iPhone tra le vie di Foggia” (Franco Paoletta); 17 marzo “Silvestro Fiore: un terrazzano sindacalista” (Francesco Andretta); 21 aprile”Scultori pugliesi del ‘900 nei monumenti ai caduti di Capitanata” (Gianfranco Piemontese); 19 maggio “Delle ballate di Francesco Marcone e Giovanni Panunzio e altre storie tra canzoni e poesia”(Bruno Caravella).