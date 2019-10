Formaggio di scarto spacciato come “Dop” Parmigiano Reggiano nel Foggiano

Di:

Foggia, 01.10.2019 – Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Serracapriola a seguito di attività investigativa avviata nell’ambito dei controlli straordinari nel settore agroalimentare rinvenivano durante un controllo presso un esercizio alimentari, del formaggio a pasta dura con marchio identificativo palesemente rimosso, falsamente indicato come “Parmigiano”, risultante invece dall’analisi della documentazione in possesso del titolare dell’attività, come formaggio di scarto della produzione del “Parmigiano-Reggiano” DOP.

Sono stati deferiti a piede libero dalla P.G. operante per il reato di Frode in commercio, il titolare dell’attività A. L. di anni 47 ed illegale rappresentante della ditta fornitrice L N. di anni 50.

Oltre a procedere all’identificazione dei rei, sono stati posti sotto sequestro penale 6 Kg del formaggio incriminato.

L’attività rientra nella campagna di controlli preordinata dal Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia, ai reparti dipendenti, volta al potenziamento delle verifiche nei settori Agricolo, Agroalimentare e Forestale nella provincia di Foggia.

Redazione StatoQuotidiano.it