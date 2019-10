Gianni Rotice “Stampa in Capitanata, vige anche la libertà e il rispetto del pluralismo di opinioni”

Di:

“Il decennale della testata giornalistica “StatoQuotidiano” può costituire anche un’occasione di riflessione sullo stato dell’informazione in Capitanata, anch’essa alle prese con un mondo interamente cambiato.

La più tradizionale carta stampata lascia sempre più spazio all’informazione televisiva, come pure a quella via web attraverso le piattaforme più diverse.

La rivoluzione digitale, inoltre, con la dimensione globale dell’informazione e la facilità di interscambio di notizie, ha reso potenzialmente protagonisti, in primo luogo attraverso i social network, tutti coloro i quali dispongono di una connessione.

Oggi, infatti, veniamo spesso a conoscenza di fatti di cronaca attraverso foto e filmati realizzati in tempo reale mentre gli stessi eventi accadono, ponendo idealmente i lettori sul luogo degli accadimenti.

Ciò costituisce senza dubbio un elemento di novità rispetto al passato, quando l’informazione aveva tempi e modi diversi di diffusione: come non ricordare la trepidante attesa che precedeva al mattino l’apertura delle edicole per l’acquisto dei quotidiani, ma anche gli appuntamenti canonici con i radiogiornali e con i telegiornali di mezza giornata e della sera.

“L’informazione come prodotto finale è ormai alla portata di tutti”

L’informazione come prodotto finale è ormai alla portata di tutti ed in qualunque momento del giorno e della notte, ma lo stesso non può dirsi per come l’informazione deve essere assunta, approfondita, diffusa.

La facilità di connessione, infatti, lascia immutato, anzi lo rafforza, il dovere di giornalisti ed editori di mostrare grandi capacità di innovazione e, al tempo stesso, rafforza il valore della libertà di stampa e del diritto del cittadino ad una informazione autorevole, indipendente, professionale.

I mutamenti epocali che hanno interessato anche i mezzi di informazione hanno avuto riflessi notevoli in modo particolare nei territori di provincia per diverse testate che, non senza difficoltà, continuano ad operare all’insegna della libertà e del rispetto del pluralismo di opinioni.

“StatoQuotidiano è la sintesi di questo impegno rivolto ad assicurare un’informazione puntuale”

“StatoQuotidiano” è la sintesi di questo impegno rivolto ad assicurare un’informazione puntuale, specchio di un territorio e della sua comunità alle prese con vecchi problemi e nuove emergenze, ma anche proteso nella valorizzazione di eccellenze produttive e culturali delle quali dobbiamo tutti esser orgogliosi.

Alla Redazione di “StatoQuotidiano” un grazie sincero ed un calorosissimo augurio per questi importantissimi primi dieci anni di attività. Ad maiora“.

A cura del dr. Gianni Rotice,

Presidente Confindustria Foggia

Ottobre 2019