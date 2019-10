Italo Magno “Dal giornale cartaceo al web”

Di:

Solo qualche decennio fa non avremmo potuto pensare che, dopo l’influsso così preponderante della televisione, ci sarebbe stato un nuovo strumento comunicativo che avrebbe modificato i nostri interessi e gli stessi modi di vita. Il giornale cartaceo riserva ancora la sua fetta di informazione a coloro che non si accontentano della notizia e vogliono andare in profondità con l’analisi dei fatti. I lettori del Web preferiscono una informazione rapida, in cui la regina sia la notizia non il commento.

In ogni caso, il passaggio dal giornale cartaceo alla testata web non deve essere visto come avvenimento negativo, giacché presenta molti vantaggi da non sottovalutare. Grazie alla tempestività dei contenuti, le informazioni sono continuamente aggiornabili, adattabili e modificabili, per un testo dinamico ed efficiente. Il successo è garantito anche dall’interattività, perché rende il lettore partecipe della notizia e lo coinvolgono in prima persona. I giornali online dispongono di alcuni strumenti per rendere la lettura delle notizie e la navigazione nel sito assolutamente efficaci. Inoltre i forum ed i sondaggi sono utili per conoscere il parere degli utenti e coinvolgere direttamente il pubblico.

“Una volta si diceva che il giornale non si legge a tavola. Per il web non si può dire più”

Ma non tutto è oro quello che luccica. Una volta si diceva che il giornale non si legge a tavola. Per il web non si può dire più, soprattutto ai più giovani, perché rischiamo di scatenare una crisi di nervi, per una sorta di nevrosi di chi vuole sapere le notizie minuto per minuto. Di conseguenza, spesso, anche chi produce notizie accontenta questa voglia spasmodica, senza curarsi molto della veridicità e correttezza dei fatti. Per di più chi partecipa da casa alla rodeata delle chat pensa di determinare con i tasti le decisioni politiche; in realtà i partiti, liberatisi della reale partecipazione popolare, sono diventati veri centri assoluti di gestione del potere.

Se questa è l’editoria web a livello nazionale, a livello periferico essa ha cercato in tutti questi anni di rispondere con immediatezza alle attese dei cittadini, anche di coloro che non hanno mai sfogliato un giornale, perché si smarrivano nelle riflessioni, interpretazioni e lungaggini della stampa tradizionale. L’informazione web ha, così, abbattuto i vecchi steccati ed ha fatto entrare nel dibattito pubblico indistintamente tutti i cittadini. Da questo discende il grande merito della stampa che viaggia sul web, aver incluso nel contesto sociale la gran parte della popolazione prima esclusa. In questo anche la stampa locale e territoriale ha fatto la sua parte, per l’evoluzione della nostra popolazione e facendo ogni sforzo, con i pochi mezzi a disposizione, per raggiungere l’obiettivo di crescita sociale e culturale dell’intera città e del territorio circostante. Mi rendo conto che spesso il lavoro dei giornalisti dà fastidio a chi vorrebbe vedere in loro dei supini propagandisti del proprio operato, quindi so perfettamente quanto sia faticoso, duro e difficile, a volte perfino pericoloso, il loro compito. Eppure, nonostante tutte le compressioni, visibili o nascoste, bisogna che il giornale on line si eriga sempre come una sorta di contropotere, se vuole contribuire alla crescita del territorio, evidenziando soprattutto le cose che non vanno, perché questo è il compito che la costituzione assegna all’informazione, che deve essere libera e non supina al potere in un dato momento dominante.

Adesso, visto che ogni medaglia ha il suo rovescio, desidero mettere in evidenza alcune negatività delle testate on line. Nella volontà di ampliare il più possibile i propri fruitori, esse consentono spesso nei forum un dibattito drogato, magari con la contrapposizione ad ogni costo dei contendenti politici, consentendo nelle chat interventi che nulla hanno a che vedere con i motivi del contendere. Questo limita la democrazia e la partecipazione di molti al dibattito e le prime a rimetterci, anche per l’uso di un linguaggio offensivo e quasi sempre scurrile ed oltraggioso, sono le donne, di cui la società ha un gran bisogno. È un dato noto a tutti che vi sono uomini politici che fanno le campagne elettorali a forza di notizie false ed ingiurie per demolire gli avversari; ci sono uomini che portano avanti, spesso con successo, la propria scalata elettorale costituendo uno staff che abbia l’esclusivo compito di ingiuriare e demolire moralmente l’avversario.

Chi dispensa odio non sta esercitando il diritto alla libera manifestazione del pensiero. Quindi le testate giornalistiche, a cominciare da quelle locali, farebbero bene ad evitare di dare accoglienza a tali soggetti, per tenere alti gli introiti pubblicitari. Farebbero un cattivo servizio assegnando le sorti della pubblicità al dibattito duro ed offensivo. Meglio puntare invece sull’eleganza, la libertà e la qualità dell’informazione, con il coinvolgimento, in apprendistato, di ragazzi bravi e seri, col fine di educarli alla professione di redattori, uno dei lavori più belli del mondo, tenendo altresì lontano dai forum gli “odiatori”, con procedure di moderazione che consentano d’interdire tempestivamente i loro commenti strapieni di volgarità, oscenità, calunnie ed insulti. Tale problema non riguarda solo il successo delle testate, ma ancor più l’avanzamento della democrazia, che non deve essere rissa, ma confronto tra persone di diverse vedute.

“Manfredonia ha bisogno, specie ora che occorre rilanciarla con l’aiuto di tutti, di una puntuale e corretta informazione”

Oggi il giornale che mi ospita celebra i suoi dieci anni dalla propria nascita. Nell’augurare alla Redazione di Stato Quotidiano ed al suo Direttore Giuseppe de Filippo, i più sinceri auguri per molti anni ancora di vita editoriale, estendo gli auspici a tutte le altre Testate locali, nella consapevolezza che Manfredonia ha bisogno, specie ora che occorre rilanciarla con l’aiuto di tutti, di una puntuale e corretta informazione che voi potete offrire quotidianamente ai cittadini. Continuate la vostra attività con ancora più forza, per erigervi a vero baluardo di promozione sociale, di democrazia e civiltà delle nostre popolazioni.

Prof. Italo Magno, scrittore, già consigliere comunale della Città di Manfredonia

Manfredonia, ottobre 2019