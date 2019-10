Di:

Foggia, 04 ottobre 2019. “Manfredonia, Cenerentola del territorio provinciale. Ultima ruota del carro”. Disattenzione politica verso il territorio di una città che si sente trascurata e bistrattata.

Questo lo stato d’animo espresso da un gruppo di pendolari che, settimanalmente, si sposta tra Roma e la città di Manfredi per lavoro. Impiegati in varie aziende pubbliche, ma anche private, che lamentano il fatto che starebbero diminuendo sempre più i collegamenti tra Manfredonia e Bari, tra Manfredonia e Roma, operati dai mezzi pubblici.

Un’esigenza, questa, che, in realtà, potrebbe essere avvertita anche da chi occasionalmente avesse bisogno di raggiungere, per esempio, Roma partendo da Manfredonia per motivi vari, di studio, per visite mediche ed altro.

Intanto, certa la soppressione, a partire dal 5 novembre, della corsa Roma/Manfredonia in partenza dalla capitale alle ore 16.45 operata da Flixbus. “Diminuiscono le corse dove però noi vediamo diversi utenti a fruirne” sottolineano i pendolari manfredoniani “è strano che si operino scelte di questo tipo”. Società tedesca, la Flixbus, di autobus extra-urbani che effettua servizi di trasporto a basso costo in tutta Europa e, da maggio 2018, anche nel sud-ovest degli Stati Uniti. Ma la diminuzione di corse starebbe interessando Manfredonia anche ad opera di altre società italiane di trasporti, come la Marino, e come le Ferrovie dello Stato.

“E questo ci fa pensare che il nostro comune venga sempre più lasciato ai margini”.

Nella situazione definita a partire dal prossimo novembre, effettivamente, l’ultimo collegamento Flixbus utile Roma-Manfredonia sarà quello in partenza dalla capitale alle 14.30. Un altro pullman partirà alle 18, ma arriverà a Foggia e poi a Sangiovanni Rotondo senza passare per Manfredonia. E, pur volendo ripartire da Foggia per raggiungere Manfredonia prendendo un altro pullman, questo non sarà possibile farlo. Da Roma la corsa delle 18 termina a Foggia alle ore 22.55, mentre le ultime corse dalla città rossonera per Manfredonia saranno già partite tra le 22 e le 22.45.

“Il problema è che sono proprio i politici di Manfredonia che dovrebbero svegliarsi e provare a fare gli interessi della comunità, sollecitare le compagnie ad una maggiore attenzione”. La sottolineatura dei pendolari.

Il politico, in prima persona, nel ragionamento di chi fruisce dei mezzi pubblici almeno settimanalmente, potrebbe non sentire l’esigenza di un incremento delle corse, perché nello spostarsi, per esempio, verso Roma per ragioni politiche, si potrebbe ipotizzare che non abbia bisogno di attenersi a determinati orari o che fruisca comunque di rimborsi per la trasferta.

Non è la stessa cosa “per noi pendolari”.

Insomma, il politico “dovrebbe mirare a fare gli interessi del territorio e non decidere partendo solo da un punto di vista esclusivamente personale”.

Tante le difficoltà e le mancanze, nell’organizzazione della rete di trasporti pubblici, operate dalle varie compagnie stradali e ferroviarie rispetto a Manfredonia. E verso le più disparate destinazioni.

“Da troppi anni si chiede un bus di ritorno nel pomeriggio da Bari (capoluogo di regione) verso Manfredonia” fanno notare i pendolari. Infatti l’ultimo bus parte intorno alle 14 ed i pendolari si devono organizzare con cambi a Foggia, a Cerignola o Barletta con un’enorme perdita di tempo. Inaccettabili, inoltre: la soppressione del treno Foggia-Manfredonia nel periodo settembre-maggio; la sovrapposizione degli orari tra le compagnie Sita e Ferrovie del Gargano tra Manfredonia e Foggia a causa della quale in alcune ore i pullman delle diverse compagnie partono a pochissima distanza di tempo l’una dall’altra, mentre ci sono “buchi” anche di oltre un’ora in altre parti del giorno.

“Non sarebbe, per di più, praticata una logica di sistema per gli abbonamenti a tutela dei viaggiatori di Manfredonia”. L’abbonamento, in effetti, vale solo per una delle compagnie e molti studenti sono costretti a prendere obbligatoriamente il bus dell’una o dell’altra (a seconda di quale abbonamento abbiano sottoscritto) con il rischio di arrivare in ritardo a lezione a meno che non acquistino un biglietto in più con la compagnia per la quale non hanno abbonamento al fine di utilizzare il primo bus in partenza.

Sottolineata, inoltre, l’eliminazione di molte corse ferroviarie da Foggia verso le principali città italiane (Roma, Mlano, Torino, Venezia) e quasi-totale eliminazione delle corse notturne.

E l’elenco delle storture potrebbe essere più lungo e nutrito a volercisi soffermare.

Ma, basta così.

Manfredonia non ci sta.

Chiede di porre fine ad una tale disattenzione politica”.

A cura della dottoressa Daniela Iannuzzi



