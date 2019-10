Manfredonia. “Diritti fissi rilascio carte identità 2010-2012”, Corte Conti respinge ricorso

Di:

Bari/Manfredonia. “(..) ammanco relativo all’omesso versamento di somme riscosse dagli utenti a titolo di diritti fissi per il rilascio di carte di identità nel periodo 2010-2012“: con recente provvedimento, la Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciandosi, ha respinto l’appello di un uomo, classe 1957 nativo del centro sipontino, nella sua qualità di “responsabile” (con altro refernete, nel periodo indicato, come da atti) “degli uffici anagrafe del Comune di Manfredonia siti in Via Orto Sdanga e in Via Pulsano“.

Respingendo l’appello, la Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello ha per l’effetto confermato integralmente una passata sentenza (del 2017) della Sezione Giurisdizionale regionale per la Puglia, “ponendo a carico del citato appellante le spese di giudizio, le quali, ferme restando quelle già liquidate in primo grado, si liquidano in € 128,00 “.

FATTO

La Sezione Giurisdizionale regionale per la Puglia aveva condannato con la gravata sentenza il citato appellante, classe 1957, e un altro responsabile “degli uffici anagrafe del Comune di Manfredonia siti in Via Orto Sdanga e in Via Pulsano, al pagamento della somma di € 31.361,05 il primo e di € 1.849,00, il secondo, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, per un ammanco relativo all’omesso versamento di somme riscosse dagli utenti a titolo di diritti fissi per il rilascio di carte di identità nel periodo 2010-2012″.

“Il giudice di primo grado respingeva la richiesta di sospensione del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile in attesa della definizione di quello penale avanzata da (appellante relativo a questo testo,ndr) e, nel merito, dopo essersi soffermato sulla procedura di riscossione presso il Comune di Manfredonia dei diritti fissi in sede di rilascio delle carte di identità, affermava la responsabilità di entrambi i convenuti per l’ammanco connesso al mancato versamento dei diritti di segreteria e/o al versamento integrale, prescindendo dall’accertamento della effettiva appropriazione delle somme da parte di costoro, posto che la responsabilità rilevante nella presente sede contabile è da ricollegare esclusivamente alla irregolare gestione contabile dei convenuti, la cui condotta, da ritenersi gravemente colposa, era stata foriera di danno erariale“.

I MOTIVI DI GRAVAME ALLA BASE DEL RICORSO

I motivi di gravame per i quali (l’appellante relativo a questo testo,ndr) ha interposto l’impugnazione (di cui alla sentenza riportata in questo testo,ndr) hanno fatto riferimento a: “Errata interpretazione e valutazione delle risultanze normative e degli accertamenti istruttori ai fini della verifica dell’elemento soggettivo e dell’elemento oggettivo per la sussistenza della responsabilità contabile. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza dei presupposti. Insussistenza dell’elemento soggettivo sotto il profilo della colpa grave.

Deduce al riguardo l’appellante che “il giudice di prime cure nell’affermare la responsabilità amministrativo-contabile del sig. (l’appellante relativo questo testo,ndr) non ha tenuto conto del quadro organizzativo dell’ufficio in cui il dipendente operava e delle dichiarazioni riportate nella relazione conclusiva della Guardia di Finanza del dirigente (…) che, con riferimento all’entità del diritto fisso da riscuotere in caso di sostituzione della carta di identità prorogata o da prorogare, affermava” che “fino all’aprile del 2012 non esistevano orientamenti precisi e l’ufficio ha operato autonomamente riscuotendo il diritto doppio […] fino a quando il Ministero dell’Interno nel maggio 2012 precisava che in caso di emissione di nuova carta di identità in sostituzione di quella già prorogata era dovuto un unico diritto e non il diritto doppio”.

“L’appellante evidenziava, in proposito, di essere stato chiamato ad effettuare scelte interpretative riguardanti casi particolari -come ad esempio le sostituzioni di carte di identità viziate da errori di stampa o da descrizioni anagrafiche o antropometriche errate, o di carte di identità prorogate o da prorogare- del tutto esorbitanti rispetto alla propria qualifica funzionale di quinto livello, cosicché la sua condotta (l’aver riscosso diritti fissi singoli in luogo di quelli doppi) non poteva ritenersi connotata da colpa grave“.

Altri motivi di gravame per i quali (l’appellante relativo a questo testo,ndr) ha interposto l’impugnazione (di cui alla sentenza riportata in questo testo,ndr) )”Errata valutazione del danno. Carenza dei requisiti di certezza, attualità e concretezza“: sotto tale profilo (l’appellante relativo a questo testo,ndr) “lamenta la carenza dei requisiti di certezza, attualità e concretezza del danno, non risultando dimostrato il mancato introito nelle casse comunali, dal momento che i diritti fissi doppi non dovevano ex lege essere riscossi“.

Ancora, altri motivi di gravame : “Violazione del R.D n. 773/1931, art. 3, e del R.D. n. 635/1940 (Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del T.U. n. 773/1931 delle leggi di pubblica sicurezza); eccesso di potere per errata interpretazione della circolare n. 24/1992 e n. 23/2010 del Ministero dell’Interno“.

Come da atti, tra l’altri “il V.P.G. Sabrina D’Alesio si è riportata alle conclusioni scritte, rimarcando l’omissione da parte dell'(appellante relativo a questo testo,ndr), dell’adempimento sia dell’obbligo di tenere una contabilità ordinata e corretta, sia dell’onere di offrire puntuale prova di assenza di addebitabilità a suo carico dell’ammanco verificatosi“.

