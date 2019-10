Manovra, in arrivo stangata su diesel: tremano 17 milioni di automobilisti

Di:

Giorni di lavoro intenso al MEF dove il Ministro dell’Economia Gualtieri e i tecnici del Tesoro cercano di trovare la quadra in vista del 15 ottobre quando cioè bisognerà presentare il documento prammatico di bilancio in Europa. All’appello mancano ancora circa 5 miliardi ed è ufficialmente partita la “caccia” alle risorse mancanti che passa per l’individuazione di un intervento che metta tutti d’accordo. Archiviata ormai da tempo la “sugar tax” su bibite e merendine, nelle scorse ore il Premier Conte ha frenato anche sul ticket sanitario, nel mirino del Governo il taglio di detrazioni e agevolazioni fiscali, in primis quelle sul gasolio, che, tra l’altro, si inserisce anche nel piano di riconversione energetico annunciato a più riprese da Conte con il New Green Deal.

fonte quifinanza