La testata giornalistica StatoQuotidiano ha dato un grande impulso all’informazione e alla divulgazione delle notizie, partendo da quella “locale” che continua a seguire in modo puntuale e capillare. Una testata che naviga in internet da 10 anni: un traguardo che intende festeggiare con l’uscita di uno spazio speciale in cui raccoglierà opinioni, valutazioni e testimonianze sul lavoro giornalistico, e con una nuova versione, non solo grafica, del sito. Cambiamenti per i quali formulo i migliori auspici.

La rete ha offerto a tutti e quindi anche alla politica la grande opportunità di essere presente in tempo reale sui fatti, sulle questioni di pregnanza più squisitamente politico-amministrativa o su avvenimenti di più ampio respiro ma d’interesse non marginale per la comunità. Da questo punto di vista, oltre che da cittadino e lettore, sono grato a Statoquotidiano per aver svolto tale funzione e per averla svolta bene, almeno nelle intenzioni che credo siano tutte declinate al positivo.

Quello che non condivido nella gestione della notizia, fermo restando la ricerca dell’attendibilità che non deve mai essere sottovalutata, la cosiddetta fonte autorevole e accreditata, è la possibilità data a tutti, anche a chi scrive sotto falso nome, di commentare articoli sparando qualsiasi cosa, anche offese personali e illazioni di bassa lega.

Dietro un nikname c’è un codardo che non vuole rendere nota la propria identità. E’ vero che nessuno rimane anonimo al 100% e che esiste il modo per risalire alla identificazione del mittente. Ma è anche vero che il danno ormai lo si è fatto nei confronti della persona denigrata o messa sotto accusa in pubblica piazza.

La discussione sotto una notizia, un comunicato o un editoriale è una cosa positiva ma ritengo, e non sono il solo, che ognuno si debba identificare e assumersi la responsabilità di ciò che scrive.

A cura di Massimiliamo Ritucci, imprenditore,

già consigliere comunale di Manfredonia