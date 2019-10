Orsara, passa ad AQP la gestione della rete fognaria

Di:

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Il Comune di Orsara di Puglia ha affidato la gestione e i servizi di manutenzione e sicurezza della rete fognaria comunale all’Acquedotto Pugliese. “Abbiamo fatto una scelta importante”, ha spiegato il sindaco Tommaso Lecce. “L’affidamento ci permette un duplice vantaggio: da una parte, faremo risparmiare i contribuenti; dall’altro, realizziamo l’integrazione di tutti i servizi idrici, garantiti dallo stesso gestore, così da mettere anche l’Acquedotto Pugliese nelle condizioni migliori per programmare il miglioramento e ammodernamento delle reti”. Nei prossimi giorni, come previsto dal relativo protocollo d’intesa, il Comune fornirà ad AQP tutta la documentazione amministrativa e tecnica (collaudi, autorizzazioni, relazioni, cartografia, planimetrie e ogni altro documento utile) relativa alle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano le opere da assumere in gestione. In questo modo, il Comune di Orsara di Puglia e l’Acquedotto Pugliese avranno un quadro preciso e dettagliato della situazione, con lo stato di conservazione e manutenzione, per valutare la necessità di interventi. Per la richiesta di informazioni e per le segnalazioni inerenti al servizio, sono stati attivati due numeri verdi: 800735735 e 800085853.

“Erogazione idrica, depuratore e rete fognaria saranno tutte garantite da un unico gestore. Si tratta di servizi interconnessi, la cui gestione presuppone competenze, risorse strumentali e umane di alto profilo”, ha aggiunto il sindaco di Orsara di Puglia. “Fra le buone prassi segnalate dalla Pubblica Amministrazione a livello nazionale, c’è proprio l’indicazione di favorire l’integrazione di servizi tra loro interconnessi, attraverso una gestione razionale ed efficiente degli stessi”, ha concluso il primo cittadino.