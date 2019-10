Prof Michele Illiceto “SQ non ha fatto solo informazione ma anche formazione”

Di:

“Spett. le redazione di StatoQuotidiano,

in occasione del vs anniversario mi sento di inviarvi un messaggio di congratulazioni e di incoraggiamento.

Il vs giornale non ha fatto solo informazione ma anche formazione toccando, attraverso temi di natura sociale, gli spazi più reconditi delle coscienze dei lettori, contribuendo a risvegliare questa città da facili sonni.

Ha favorito in questi anni il senso di democrazia e di partecipazione dando spazio a voci diverse e a volte anche difformi dai poteri istituiti. Luogo per dare voce a chi spesso non è rappresentato da niente e da nessuno. Soprattutto ha dato spazio anche a molti giovani che si sono cimentati con voi nella lettura della realtà.

Buon viaggio per altri e numerosi anni di informazione e di formazione.

Alla prossima

Prof. Michele Illiceto,

Manfredonia 04 ottobre 2019